Ο Δουβίκας πρώτος σκόρερ στο Champions League

Ο Τάσος Δουβίκας μετέτρεψε σε προσωπικό σόου την αναμέτρηση της 4ης αγωνιστικής του Champions League, οδηγώντας την Κόμο σε έναν ανεπανάληπτο εκτός έδρας θρίαμβο επί της Λανς με το εμφατικό 9-1.

Ο Έλληνας διεθνής επιθετικός πέτυχε τρία τέρματα στην αναμέτρηση, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Με αυτό το χατ-τρικ, ο Δουβίκας σκαρφάλωσε στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, φτάνοντας τα 6 γκολ συνολικά. Στη δεύτερη θέση ακολουθούν ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι και ο Τρεσόλντι της Κλαμπ Μπριζ, οι οποίοι έχουν σημειώσει από 5 τέρματα ο καθένας.

Πίσω από την τριάδα της κορυφής, η μάχη των σκόρερ παραμένει σκληρή, καθώς εννέα ποδοσφαιριστές, ανάμεσά τους οι Κιλιάν Μπαπέ, Χάρι Κέιν και Ραφίνια, μοιράζονται την επόμενη θέση με 4 γκολ. Ακολουθεί ένα μεγάλο γκρουπ παικτών με 3 τέρματα, στο οποίο ξεχωρίζουν ονόματα όπως ο Λαμίν Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα και ο Φιλ Φόντεν της Μάντσεστερ Σίτι.