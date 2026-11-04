Euroleague: Χωρίς Καμπάτσο η Ρεάλ απέναντι στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Ρεάλ Μαδρίτης απόψε στη Movistar Arena, για τη 10η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να παραμείνει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι «πράσινοι» έχουν ρεκόρ 7-2 και θέλουν το διπλό στην Ισπανία, απέναντι σε μία από τις ισχυρότερες ομάδες της διοργάνωσης.

Η αποστολή, ωστόσο, δεν είναι εύκολη. Η Ρεάλ μετρά έξι νίκες και τρεις ήττες και βρίσκεται σε απόσταση μίας νίκης από τον Παναθηναϊκό. Εφόσον επικρατήσει, θα ισοβαθμήσει μαζί του. Οι Μαδριλένοι, πάντως, θα παραταχθούν με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός βρίσκονται οι Τεό Μαλεντόν, Μίκαελ Γιάντουνεν, Γκάμπριελ Ντεκ, Ουσμάν Γκαρούμπα και Φακούντο Καμπάτσο.

Ο Αργεντινός γκαρντ αντιμετωπίζει μυϊκό τραυματισμό και δεν θα είναι διαθέσιμος για την αναμέτρηση. Ο προπονητής της Ρεάλ, Πέδρο Μαρτίνεθ, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ακόμη χρονοδιάγραμμα για την επιστροφή του. Αντίθετα, ο Νικ Σμιθ Τζούνιορ επιστρέφει στη δράση.

Από την πλευρά του, ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στη Μαδρίτη με 13 παίκτες. Στην αποστολή βρίσκεται ο αρχηγός Κώστας Σλούκας, ενώ απουσιάζουν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Λευτέρης Μαντζούκας. Οι «πράσινοι» προέρχονται από την ήττα από την Αναντολού Εφές στη Euroleague, αλλά και από την ήττα απέναντι στον Άρη στην ελληνική λίγκα.

Η άμυνα το δυνατό σημείο του Παναθηναϊκού

Η Ρεάλ υπερτερεί επιθετικά, με μέσο όρο 96,2 πόντους ανά αγώνα, έναντι 84,6 του Παναθηναϊκού. Ωστόσο, οι αριθμοί στην άμυνα δείχνουν διαφορετική εικόνα. Οι «πράσινοι» δέχονται μόλις 75 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ οι Ισπανοί 88.

Προσοχή χρειάζεται και στις ελεύθερες βολές, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει ποσοστό ευστοχίας 73,4%, την ώρα που η Ρεάλ φτάνει το 84,4%. Οι Μαδριλένοι υπερτερούν επίσης κατά 5,9% στα σουτ έξω από τα 6,75 μέτρα.

Την αναμέτρηση θα διευθύνουν οι Ίλια Μπελόσεβιτς από τη Σερβία, Εμίν Μογκούλκοτς από την Τουρκία και Τομά Μπισουέλ από τη Γαλλία.