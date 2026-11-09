Παναιτωλικός: Τέλος η συνεργασία με τον Γιάννη Αναστασίου

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναιτωλικού αποτελεί ο Γιάννης Αναστασίου, καθώς οι δύο πλευρές αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους.

Η ομάδα του Αγρινίου ανακοίνωσε την αποχώρηση του Έλληνα προπονητή, μετά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση.

Η δεύτερη θητεία του Γιάννη Αναστασίου στον πάγκο του Παναιτωλικού ολοκληρώνεται, με την ομάδα να βρίσκεται πλέον σε αναζήτηση νέου προπονητή.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ήττα με 3-0 από τον Άρη, την περασμένη αγωνιστική της Super League. Ο Παναιτωλικός γνώρισε βαριά ήττα στο «Κλεάνθης Βικελίδης», αποτέλεσμα που προηγήθηκε της απόφασης για τη λήξη της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στην ανακοίνωσή της, η ΠΑΕ Παναιτωλικός αναφέρει:

«Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».

Η ομάδα του Αγρινίου βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας της Super League, έχοντας συγκεντρώσει 9 βαθμούς σε 10 αγώνες. Ο απολογισμός της μέχρι στιγμής περιλαμβάνει 3 νίκες και 7 ήττες.