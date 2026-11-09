Παναθηναϊκός: Ο Καλάμπρια έδωσε τη νίκη επί του Ηρακλή στο 94′

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 τον Ηρακλή στο Καυτανζόγλειο, για τη 10η αγωνιστική της Super League, με εύστοχο πέναλτι του Καλάμπρια στο 90+4’.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν πίσω στο σκορ από το 17ο λεπτό, ισοφάρισαν με τον Ντέσερς στο 56’ και ολοκλήρωσαν την ανατροπή στις καθυστερήσεις. Έτσι, παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας ενόψει της δεύτερης διακοπής για τις εθνικές ομάδες.

Ο Ηρακλής πήρε το προβάδισμα στο 17’, όταν ο Ίβι Λόπεθ εκτέλεσε φάουλ από τα αριστερά. Ο Βούρος κέρδισε την εναέρια μονομαχία στο δεύτερο δοκάρι και γύρισε την μπάλα, με τον Πέδρο Μάρκες να τη στέλνει στα δίχτυα για το 1-0.

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να αντιδράσει στο πρώτο ημίχρονο και δεν κατάφερε να δημιουργήσει ουσιαστικές απειλές. Στην τελευταία φάση πριν από την ανάπαυλα, μάλιστα, ο Ταμπόρδα έχασε σημαντική ευκαιρία, καθώς έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ βρέθηκε απέναντι σε κενή εστία.

Η ισοφάριση και η ανατροπή

Με την έναρξη του δεύτερου μέρους, ο Τζέικομπ Νίστρουπ προχώρησε σε δύο αλλαγές, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο τους Κυριακόπουλο και Λιβάι Γκαρσία. Η πίεση του Παναθηναϊκού απέδωσε στο 56’. Ο Κυριακόπουλος έβγαλε εξαιρετική μπαλιά προς τον Ντέσερς, ο Ρος δεν κατάφερε να απομακρύνει και ο Νιγηριανός επιθετικός εκμεταλλεύτηκε το λάθος, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Ο Ηρακλής προσπάθησε να απαντήσει και στο 63’ έχασε διπλή ευκαιρία με τον Σάντε Σίλβα. Ο Παναθηναϊκός απείλησε στην επόμενη φάση, όμως ο Πίνια απομάκρυνε την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή της εστίας.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε στις καθυστερήσεις, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει τελικά τη λύση από την άσπρη βούλα. Στο 90+2’, το γύρισμα του Κυριακόπουλου βρήκε στο απλωμένο χέρι του Ζούλιεβιτς και ο διαιτητής υπέδειξε πέναλτι έπειτα από παρέμβαση του Τζήλου. Ο Καλάμπρια ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε στο 90+4’, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Ο Κυριακόπουλος ήταν καθοριστικός για τους «πράσινους», καθώς συμμετείχε και στα δύο γκολ, με την ασίστ στον Ντέσερς και το κερδισμένο πέναλτι. Από την πλευρά του, ο Ηρακλής διαμαρτυρήθηκε για δύο φάσεις στις οποίες ζήτησε αποβολή του Αντίνο, ενώ ο Παναθηναϊκός είχε διαμαρτυρηθεί για πέναλτι στη σύγκρουση του Τεττέη με τον Αθανασιάδη στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου.