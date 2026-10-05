Ντίνος Μαυροπάνος: Η εικόνα μας ήταν τρομερή
Εκπληκτική και απόρθητη η άμυνα της Εθνικής μπροστά στα δίχτυα του Τζολάκη
Ο Ντίνος Μαυροπάνος, μίλησε στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο, μετά την λήξη του αγώνα με την Γερμανία και το 0-0.
“Κάναμε πολύ καλή δουλειά αμυντικά, κρατήσαμε το 0-0. Δείξαμε τεράστια θέληση και πήραμε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα” είπε ο αμυντικός στην κάμερα του Alpha.
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