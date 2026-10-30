League Cup: Η Έβερτον στους «8» μετά τη νίκη επί της Νιουκάστλ

Η Έβερτον επικράτησε με 3-1 της Νιουκάστλ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στα προημιτελικά του League Cup Αγγλίας.

Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Φλίτγουντ, η οποία έκανε τη μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας την Άρσεναλ.

Οι «εφοπλιστές» πήραν από νωρίς τον έλεγχο της αναμέτρησης και έβαλαν τις βάσεις για την πρόκριση από το πρώτο ημίχρονο. Ο Γκάρνερ και ο Χάκνεϊ βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα, δίνοντας στην ομάδα τους προβάδισμα δύο τερμάτων.

Η Έβερτον συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και μετά την ανάπαυλα. Στο 69ο λεπτό ο Μπάρι πέτυχε το τρίτο γκολ και ουσιαστικά έβαλε τέλος στις ελπίδες της Νιουκάστλ για ανατροπή. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν μόνο να μειώσουν το σκορ στο 88ο λεπτό, με τον Μπερν, διαμορφώνοντας το τελικό 3-1.

Οι εκπλήξεις και οι προκρίσεις του 4ου γύρου

Ο τέταρτος γύρος του League Cup είχε δυνατές αναμετρήσεις, αλλά και εκπλήξεις. Η Φλίτγουντ απέκλεισε την Άρσεναλ με 5-3 στη διαδικασία των πέναλτι, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Στα πέναλτι κρίθηκε και η αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την Μπράιτον, με τους «πολίτες» να επικρατούν με 4-3, έπειτα από το 2-2.

Η Λίβερπουλ πήρε επίσης την πρόκριση στα πέναλτι απέναντι στην Τσέλσι, με 6-5, μετά το 1-1 της κανονικής διάρκειας. Η Μπόρνμουθ νίκησε με 3-0 την Άστον Βίλα, η Κρίσταλ Πάλας επικράτησε με 1-0 της Φούλαμ, ενώ η Σάντερλαντ ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπρέντφορντ με 3-2. Η Μπράντφορντ Σίτι νίκησε με 2-0 την Πιτέρμπορο.