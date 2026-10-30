Euroleague: Με την Αρμάνι Μιλάνο απόψε ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Αρμάνι Μιλάνο στη SUNEL Arena, απόψε στις 21:15, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια στις νίκες, μετά το διπλό στην Κωνσταντινούπολη απέναντι στην Μπεσίκτας (81-73), ενώ περιμένουν να δουν ποιους από τους τραυματίες θα έχουν ξανά στη διάθεσή τους.

Η ομάδα του Πειραιά επέστρεψε στα θετικά αποτελέσματα την Τετάρτη (28/10), παρά τις σημαντικές απουσίες. Με καλή αμυντική λειτουργία και συγκέντρωση στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, ανέβασε το ρεκόρ της στο 7-2.

Έτσι, άφησε πίσω της την εντός έδρας ήττα από τη Φενερμπαχτσέ (61-64) και εκμεταλλεύτηκε την ήττα της τουρκικής ομάδας από τη Βαλένθια. Οι δύο ομάδες βρίσκονται πλέον μαζί στη δεύτερη θέση, με τη Βαλένθια και τη Χάποελ Τελ Αβίβ να έχουν επίσης το ίδιο ρεκόρ.

Αντίθετα, η Αρμάνι Μιλάνο ταξιδεύει στην Αθήνα μετά την ήττα της από τον Παναθηναϊκό στο TCA, την Τρίτη (27/10). Η ιταλική ομάδα έχει μόλις μία νίκη σε οκτώ αγωνιστικές και βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, με ρεκόρ 1-7, όσο και η Μπασκόνια.

Τα ερωτηματικά για τους τραυματίες

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας περιμένει να διαπιστώσει ποιους παίκτες μπορεί να υπολογίζει. Ο Ζαν Μοντέρο δύσκολα θα προλάβει την αναμέτρηση. Ο παίκτης αντιμετωπίζει διάστρεμμα στο δεξί πόδι και συνδεσμική κάκωση στο αριστερό γόνατο, με τον προπονητή του Ολυμπιακού να μην επιθυμεί να ρισκάρει την κατάστασή του.

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο επιστροφής του Εβάν Φουρνιέ, αν και οι πιθανότητες δεν είναι πολλές. Ο Γάλλος ταλαιπωρείται από αιμάτωμα στον αριστερό ώμο, που προέκυψε στη Βαρκελώνη, αλλά και από διάταση έσω πλαγίου συνδέσμου στο δεξί γόνατο. Η αρχική εκτίμηση έκανε λόγο για περίπου 20 ημέρες απουσίας, διάστημα που δεν έχει ακόμη συμπληρωθεί.

Περισσότερες πιθανότητες συμμετοχής έχει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα σε δάχτυλο του δεξιού ποδιού, χωρίς να πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό.

Στη διάθεση του Ολυμπιακού βρίσκεται πλέον και ο νεοαποκτηθείς Τζον Κόντσαρ. Ο παίκτης βρίσκεται ακόμη σε περίοδο προσαρμογής και δεν αποκλείεται να συμπεριληφθεί στη δωδεκάδα. Η τελική απόφαση για τον χρόνο συμμετοχής του θα ανήκει στον Μπαρτζώκα. Αντίθετα, εκτός πλάνων παραμένει ο τιμωρημένος Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Το στατιστικό πλεονέκτημα του Ολυμπιακού

Οι αριθμοί δίνουν προβάδισμα στους Πειραιώτες. Ο Ολυμπιακός σκοράρει κατά μέσο όρο 91,4 πόντους ανά αγώνα, ενώ η Αρμάνι έχει 82,5. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κατά 8,1% καλύτερο ποσοστό ευστοχίας στα δίποντα και δέχονται 6,5 πόντους λιγότερους ανά παιχνίδι.