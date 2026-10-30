Euroleague: Για το διπλό ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Εφές

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Αναντολού Εφές στην Κωνσταντινούπολη, απόψε στις 19:30, για την 9η αγωνιστική της Euroleague.

Οι «πράσινοι» θέλουν να πάρουν την τρίτη συνεχόμενη νίκη τους και να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ θα παραταχθούν χωρίς τον Κώστα Σλούκα και τον Νίκο Ρογκαβόπουλο.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται μόνη πρώτη, με ρεκόρ 7-1, μετά τη νίκη με 80-75 απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο και την ήττα της Φενέρμπαχτσε από τη Βαλένθια. Η μοναδική ήττα του Παναθηναϊκού στη φετινή διοργάνωση ήρθε την 6η αγωνιστική, από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 81-91.

Από την άλλη πλευρά, η Αναντολού Εφές έχει απολογισμό 3-5 και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Την προηγούμενη αγωνιστική γνώρισε βαριά εντός έδρας ήττα από τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 118-88. Τελευταία επιτυχία της ήταν το 89-80 απέναντι στην Μπεσίκτας, για την 7η αγωνιστική.

Η προσοχή του Ομπράντοβιτς και οι απουσίες

Ο Ζοτς γνωρίζει πως το καλό ξεκίνημα του Παναθηναϊκού στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα παιχνίδια εντός έδρας, καθώς τα επτά από τα οκτώ ματς έγιναν στο Telekom Center Athens. Τώρα, οι «πράσινοι» αρχίζουν μια σειρά ευρωπαϊκών αναμετρήσεων μακριά από την έδρα τους.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει ζητήσει από τους παίκτες του να μην επηρεαστούν από τη βαριά ήττα της Εφές. Τους υπενθύμισε, μάλιστα, τη σημαντική εκτός έδρας νίκη της τουρκικής ομάδας επί της Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Η άμυνα το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός θέλει να στηριχθεί στην άμυνά του για να φύγει με το διπλό. Διαθέτει την καλύτερη αμυντική επίδοση της διοργάνωσης ανά κατοχή, επιτρέποντας μόλις 1,02 πόντους στους αντιπάλους του. Δέχεται κατά μέσο όρο 74 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ περιορίζει την ευστοχία των αντιπάλων του στο 48,8%.

Επιθετικά, οι «πράσινοι» σκοράρουν 86,6 πόντους ανά αγώνα, έναντι 83,6 της Εφές. Η τουρκική ομάδα, ωστόσο, έχει καλύτερο ποσοστό στις ελεύθερες βολές, με 11,1% διαφορά. Ο Παναθηναϊκός σουτάρει με 72,4% και χρειάζεται βελτίωση σε αυτόν τον τομέα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στον Ντάριο Σάριτς, ο οποίος αποτελεί σημαντική απειλή για την άμυνα των «πρασίνων». Η Εφές αντιμετωπίζει προβλήματα χωρίς τον Μάικ Τζέιμς, αλλά παραμένει ένας επικίνδυνος αντίπαλος.