Έτοιμος για το ντεμπούτο του με το Μαϊάμι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Σε ρυθμούς πρεμιέρας για τη νέα σεζόν του NBA κινούνται οι Μαϊάμι Χιτ, οι οποίοι υποδέχονται τους Μινεσότα Τίμπεργουλβς (τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 02:30, ώρα Ελλάδας).

Η αναμετρηση αυτή μαγνητίζει το παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς θα αποτελέσει το επίσημο αγωνιστικό ντεμπούτο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τη φανέλα της νέας του ομάδας, έπειτα από τη θεαματική μεταγραφή του στο Μαϊάμι.

Ενόψει της αναμέτρησης και των προσδοκιών που έχουν δημιουργηθεί μετά τη μεταγραφή του, ο Έλληνας διεθνής φόργουορντ μίλησε για την 22ήμερη προετοιμασία, το κλίμα στα αποδυτήρια και την ετοιμότητα του συλλόγου ενόψει της μακράς σεζόν.

«Νιώθω καλά, νιώθω άνετα. Όλα είναι μια χαρά. Οι συμπαίκτες, η ομάδα, το σύστημα, ο καιρός, η πόλη, οι φίλαθλοι… νιώθω καλά. Είμαι ενθουσιασμένος. Ανυπομονώ να παίξω μπάσκετ, πραγματικό μπάσκετ. Ανυπομονώ να νιώσω την ενέργεια στο γήπεδο και είμαι απλά ενθουσιασμένος που ξεκινάει αυτό το ταξίδι. Νιώθω ότι είμαστε έτοιμοι. Προφανώς, υπάρχουν σπουδαίες ομάδες… Αλλά πιστεύω ότι, ως ομάδα, η νοοτροπία και η προσέγγισή μας βρίσκονται στο σωστό επίπεδο και θεωρώ πως είμαστε έτοιμοι», τόνισε ο Greek Freak.

«Πιστεύω ότι η χημεία μας βρίσκεται στο επίπεδο που πρέπει. Η προσέγγισή μας είναι εξαιρετική. Θεωρώ ότι δουλέψαμε πολύ σκληρά αυτές τις 22 ημέρες που βρισκόμαστε στο προπονητικό καμπ. Δεθήκαμε ως ομάδα. Κάναμε πολλές δραστηριότητες εκτός γηπέδου όλοι μαζί. Δεν περνάμε χρόνο μόνο εδώ, αλλά και εκτός των εγκαταστάσεων. Οπότε, πιστεύω ότι η νοοτροπία μας είναι ακριβώς εκεί που πρέπει να είναι. Φυσικά, θα γίνουμε καλύτεροι. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι. Στο 40ό παιχνίδι, θα είμαστε μια καλύτερη ομάδα, αρκεί όλοι να είναι υγιείς και διαθέσιμοι. Πρέπει απλώς να συνεχίσουμε να προχωράμε βήμα-βήμα. Όσο για το πρώτο βήμα -το προπονητικό καμπ- το διαχειριστήκαμε εξαιρετικά. Είμαι περήφανος για τον εαυτό μου. Είμαι περήφανος για την ομάδα. Ελπίζω να βγούμε στο παρκέ και να το αποδείξουμε», πρόσθεσε.

Όσο για τις μεγάλες προσδοκίες που δημιούργησε για την ομάδα του η απόκτησή του με ανταλλαγή από τους Μπακς, είπε: «Νιώθω ότι σε όλη μου την καριέρα υπήρχε “θόρυβος” γύρω από το όνομά μου. Δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Ίσως για κάποιους παίκτες της ομάδας να είναι κάτι πρωτόγνωρο, αλλά δεν μπορούμε να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα στο προπονητικό καμπ. Ούτε στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Μακάρι να αρκούσε ένα ματς για να πάρουμε το πρωτάθλημα, αλλά δεν γίνεται.

Καταλαβαίνω, βέβαια, ότι η πρώτη εντύπωση παίζει καθοριστικό ρόλο. Δεν είμαι όμως σίγουρος αν αυτό ισχύει και στο μπάσκετ. Μιλάμε για 82 αγώνες. Μπορείς να κερδίσεις το πρώτο παιχνίδι με διαφορά 30 πόντων και μετά να χάσεις 10 συνεχόμενα. Είμαι, λοιπόν, χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Πιστεύω ότι η ομάδα ανυπομονεί για όσα έρχονται. Όλοι είναι απόλυτα αφοσιωμένοι και συγκεντρωμένοι. Έτσι, ο εξωτερικός “θόρυβος” δεν επηρεάζει τα αποδυτήριά μας ούτε τον χώρο όπου προπονούμαστε».