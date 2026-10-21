Αναμενόμενη μεν, βαριά δε ήττα της ΑΕΚ στο «Έτιχαντ» που έχασε 5-1 από τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με εξαίρεση το πρώτο δεκάλεπτο του β΄ ημιχρόνου, η πρωταθλήτρια Ελλάδας δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στη δυσκολία του αγώνα κι έτσι οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με χατ-τρικ του Φιλ Φόντεν (34΄,65΄,76΄) και γκολ των Άντερσον (12΄), Τσερκί (57΄). Για την Ένωση, μείωσε σε 2-1 ο Σταύρος Πήλιος στο 52΄.Επόμενη αναμέτρηση για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης στις 4/11 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Πολύ μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας με την ΑΕΚ να μην περνάει -κυριολεκτικά- το κέντρο στο πρώτο ημίχρονο. Μονόλογος της Σίτι και προβάδισμα 2-0 που ουσιαστικά έβαζε τέλος σε όποιο «κιτρινόμαυρα» όνειρα υπήρχαν για μια μεγάλη έκπληξη. Η απουσία του Χάαλαντ που έμεινε εκτός για να ξεκουραστεί, έλυνε ένα μεγάλο πρόβλημα για την Ένωση, αυτό του αντίπαλου σέντερ φορ καθώς ο 17χρονος γιος του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού Κρίστοφερ Σαμπά, ήταν εγκλωβισμένος στις «συμπληγάδες» Μουκουντί-Ρέλβας. Όμως αυτό δεν σήμαινει ότι η Σίτι δεν θα έβρισκε τα γκολ που αναζητούσε, έστω κι αν έπαιζε εμφανώς μία ταχύτητα κάτω σε σχέση με τις δυνατότητές της. Στο 12΄ από φάουλ του Τσερκί η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο και στην επαναφορά ο Άντερσον άνοιξε από κοντά το σκορ. Στο 23΄ ο Άλαν είχε νέο δοκάρι σε «οβίδα» από πλάγια θέση, με τους «Πολίτες» να έχουν εγκατασταθεί έξω από την περιοχή του Μπρινιόλι. Στο 34΄ από ασίστ του Νίκο Λιούις, ο Φιλ Φόντεν πέτυχε από κοντά το 2-0.

Με δύο άκρως επιθετικές αλλαγές, ο Μάρκο Νίκολιτς κατάφερε να μεταμορφώσει την ΑΕΚ, τουλάχιστον στο ξεκίνημα του β΄ ημιχρόνου. Οι Κοϊτά και Ζίνι με την ταχύτητά τους δημιούργησαν προβλήματα που η Σίτι δεν είχε αντιμετωπίσει στο πρώτο μέρος της αναμέτρησης. Στο 52΄ από κούρσα του Ζίνι και ασίστ στον Πήλιο, ο Έλληνας αριστερός μπακ σημείωσε το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ της καριέρας του, πλασάροντας στη γωνία του Ντοναρούμα.

Στο 57΄ η Σίτι επανέφερε τη διαφορά «ασφαλείας» με τον Τσερκί να βρίσκεται σε θέση βολής στο ύψος της περιοχής και, αποφεύγοντας με προσποίηση τον Αριάγκα, έγραψε το 3-1. Στο 65΄ από «μεγάλη» μπαλιά του Τσερκί, ο Λιούις κατέβασε τη μπάλα φανταστικά για τον Φόντεν, ο οποίος με «άπιαστο» τελείωμα πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Στο 76΄ από ασίστ του ΜακΈιντου ο Φόντεν σε κενή εστία συμπλήρωσε χατ-τρικ, πρώτο ευρωπαϊκό στην καριέρα του.

Διαιτητής: Βίλι Ντελαζό

Κίτρινες: Γκβάρντιολ

Οι συνθέσεις:

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Έντσο Μαρέσκα): Ντοναρούμα, Ντίας (83΄ Μπρέθγουεϊτ), Κουσάνοφ, Γκβάρντιολ (72΄ Βίτορ Ρέις), Λιούις, Άντερσον, Φερνάντες (72΄ Αϊτ Νούρι), Ελίας, Τσερκί, Φόντεν, Σάμπα (63΄ ΜακΈιντου).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν (46΄ Κοϊτά), Αριάγκα (83΄ Βιτάλις), Μάγερ, Ζοάο Μάριο (63΄ Ζούμπκοφ), Βάργκα (46΄ Ζίνι), Γιόβιτς (83΄ Γκατσίνοβιτς)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ