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Βίντεο: Κέρδισε το…ξύλο στο Γαλατάσαραϊ-Φενέρμπαχτσε

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
27/10/2026 09:12
Βίντεο: Κέρδισε το…ξύλο στο Γαλατάσαραϊ-Φενέρμπαχτσε
Κέρδισε το ...ξύλο στο ντέρμπι ANLIK GOL

Κέρδισε το ..ξύλο στο  μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Μετά τη νίκη της Γαλατά με 2-1 εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλλους   στον αγωνιστικό χώρο, με αρνητικούς πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές.

Όλα ξεκίνησαν μετά από έναν τσακωμό  ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρ και τον Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατά . Σε δευτερόλεπτα οι ποδοσφαιριστές Πολύ γρήγορα οι ποδοσφαιριστές  έγιναν ένα κουβάρι με την σκυτάλη να πάιρνουν και τα τεχνικά επιτελεία.

 

Για ιστορικούς λόγους  η Γαλατάσαραϊ ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα με 2-1 και ανέβασε τη διαφορά στο +6 από τη Φενέρ.

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