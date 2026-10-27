Βίντεο: Κέρδισε το…ξύλο στο Γαλατάσαραϊ-Φενέρμπαχτσε

Κέρδισε το ..ξύλο στο μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα Γαλατάσαραϊ και Φενέρμπαχτσε στην Τουρκία. Μετά τη νίκη της Γαλατά με 2-1 εκτυλίχθηκαν σκηνές απείρου κάλλους στον αγωνιστικό χώρο, με αρνητικούς πρωταγωνιστές τους ποδοσφαιριστές.

Όλα ξεκίνησαν μετά από έναν τσακωμό ανάμεσα στον Κερέμ Ακτούρκογλου της Φενέρ και τον Ρόλαντ Σάλαϊ της Γαλατά . Σε δευτερόλεπτα οι ποδοσφαιριστές Πολύ γρήγορα οι ποδοσφαιριστές έγιναν ένα κουβάρι με την σκυτάλη να πάιρνουν και τα τεχνικά επιτελεία.

Για ιστορικούς λόγους η Γαλατάσαραϊ ήταν η μεγάλη νικήτρια του αγώνα με 2-1 και ανέβασε τη διαφορά στο +6 από τη Φενέρ.