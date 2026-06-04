Ισόπαλος έληξε ο φιλικός αγώνας της Εθνικής με τη Σουηδία

Με ισοπαλία 2-2, έληξε ο φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας στη Στοκχόλμη, μεταξύ της Σουηδίας και της Εθνικής Ελλάδας.

Η Ελλάδα προηγήθηκε στο δέκατο λεπτό με τον Τσιμίκα, ενώ για λογαριασμό της Σουηδίας, σκόραραν οι Γκιόκερες (54΄) και Νίλσον (69΄).

Στην τελευταία ωστόσο φάση του αγώνα, ισοφάρισε το σκορ, ο Μασούρας.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο Ουαλός Άντριου Τζόουνς, ενώ δυο Έλληνες κεντρικοί αμυντικοί, Ρέτσος και Κουλιεράκης, δέχτηκαν ισάριθμες κίτρινες κάρτες.