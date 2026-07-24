Europa league: “Σάρωσε” ο ΠΑΟΚ στο πρώτο του ματς

Θετική η εικόνα του Δικεφάλου του Βορρά στο ξεκίνημα του στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League.

Η Ντιναμό Κιέβου μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση, με το πρώτο γκολ να σημειώνεται μόλις στο 3ο λεπτό.

Οι ασπρόμαυροι “έδειξαν τα δόντια” τους προχωρώντας στην αντεπίθεση με το πρώτο γκολ του Κωσταντέλια στο 13ο λεπτό και τον Ζαφείρη να σκοράρει στο 38ο λεπτό.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι «κλείδωσε» τη νίκη με το γκολ του Σανταμαριά στο 51ο λεπτό. Οι τυπικά γηπεδούχοι μείωσαν με το γκολ του Λονβάικ στο 77ο λεπτό στο τελικό 2-3 με τον ΠΑΟΚ να έχει ισχυρό προβάδισμα, ενόψει της ρεβάνς, για την πρόκριση .