Τους 18 διεθνείς που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει των αγώνων με Γεωργία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA ανακοίνωσε σήμερα (21/11) η ΕΟΚ.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Γεωργία στο «Telekom Center Athens» (26/11, 20:00) και στη συνέχεια την Ισπανία στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα (29/11, 19:00). Στη βαθμολογία του 9ου ομίλου, Ισπανία και Γεωργία μοιράζονται τη δεύτερη θέση με ρεκόρ 5-3, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 4 νίκες και 4 ήττες, ισοβαθμώντας με την τέταρτη Πορτογαλία.

Η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» ξεκινά τη Δευτέρα (23/11). Ο ομοσπονδιακός προπονητής επέλεξε 18 καλαθοσφαιριστές, καθώς οι υποχρεώσεις των συλλόγων στην Ευρωλίγκα θα επιτρέψουν τη σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και ανήμερα της αναμέτρησης με τη Γεωργία. Στις κλήσεις περιλαμβάνεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μαζί με τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό Κώστα Παπανικολάου, Όμηρο Νετζήπογλου και Αντώνη Καραγιαννίδη, ενώ από τον Παναθηναϊκό κλήθηκαν οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης.

Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:

Όνομα Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι