Εθνική ανδρών: Οι κλήσεις για τους αγώνες με Γεωργία και Ισπανία
Τους 18 διεθνείς που κάλεσε ο Βασίλης Σπανούλης στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών ενόψει των αγώνων με Γεωργία και Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIBA ανακοίνωσε σήμερα (21/11) η ΕΟΚ.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει αρχικά τη Γεωργία στο «Telekom Center Athens» (26/11, 20:00) και στη συνέχεια την Ισπανία στο Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα (29/11, 19:00). Στη βαθμολογία του 9ου ομίλου, Ισπανία και Γεωργία μοιράζονται τη δεύτερη θέση με ρεκόρ 5-3, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 4 νίκες και 4 ήττες, ισοβαθμώντας με την τέταρτη Πορτογαλία.
Η προετοιμασία της «γαλανόλευκης» ξεκινά τη Δευτέρα (23/11). Ο ομοσπονδιακός προπονητής επέλεξε 18 καλαθοσφαιριστές, καθώς οι υποχρεώσεις των συλλόγων στην Ευρωλίγκα θα επιτρέψουν τη σταδιακή ενσωμάτωση των διεθνών, με ορισμένους να φτάνουν ακόμη και ανήμερα της αναμέτρησης με τη Γεωργία. Στις κλήσεις περιλαμβάνεται ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μαζί με τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό Κώστα Παπανικολάου, Όμηρο Νετζήπογλου και Αντώνη Καραγιαννίδη, ενώ από τον Παναθηναϊκό κλήθηκαν οι Ντίνος Μήτογλου, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης και Δημήτρης Μωραΐτης.
Οι παίκτες που κλήθηκαν είναι οι εξής:
Όνομα Ημ. Γέννησης Ύψος Θέση Ομάδα Συμμετοχές Πόντοι
- Κώστας Παπανικολάου 31/07/1990 2.04 F Ολυμπιακός 179 1191
- Νικ Καλάθης 07/02/1989 1.96 PG ΠΑΟΚ 153 1283
- Γιαννούλης Λαρεντζάκης 22/09/1993 1.96 SG ΑΕΚ 102 688
- Θανάσης Αντετοκούνμπο 18/07/1992 2.01 F Αρης 81 398
- Ντίνος Μήτογλου 11/06/1996 2.10 C Παναθηναϊκός 63 621
- Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 02/01/1999 2.00 SG Παναθηναϊκός 56 263
- Κώστας Αντετοκούνμπο 20/11/1997 2.08 C Αρης 45 244
- Βασίλης Τολιόπουλος 15/06/1996 1.87 SG Αρης 44 394
- Τάιλερ Ντόρσεϊ 18/02/1996 1.96 G Ολυμπιακός 42 494
- Μιχάλης Λούντζης 04/08/1998 1.98 PG Μαρούσι 39 195
- Δημήτρης Μωραΐτης 03/02/1999 1.94 PG Παναθηναϊκός 37 152
- Νίκος Χουγκάζ 04/10/2000 2.08 F ΠΑΟΚ 18 82
- Μανώλης Χατζηδάκης 21/04/2000 2.08 C Περιστέρι 11 29
- Νάσος Μπαζίνας 18/10/2003 1.94 PG ΠΑΟΚ 10 16
- Ομηρος Νετζήπογλου 18/11/2002 1.95 G Ολυμπιακός 10 18
- Αντώνης Καραγιαννίδης 13/04/2002 2.04 PF Ολυμπιακός 7 20
- Νίκος Περσίδης 08/09/1995 2.00 PF ΠΑΟΚ 3 18
- Αλέξανδρος Νικολαΐδης 21/08/2002 1.90 PG Περιστέρι 2 7
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις