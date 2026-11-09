«Έπεσε» στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε άλλες δύο θέσεις αυτή την εβδομάδα και είναι πλέον στο Νο 36 του κόσμου, σύμφωνα με τη νέα λίστα της ATP. Ο 27χρονος τενίστας έχει τώρα 1.430 βαθμούς. Στο μεταξύ, και ο Στέφανος Σακελλαρίδης έπεσε μία θέση και βρίσκεται στο Νο 130 της παγκόσμιας κατάταξης με 431 βαθμούς. Στην πρώτη θέση παραμένει ο Σάσα Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα:

1. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 9.550 βαθμοί

2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 9.450

3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.100

4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 5.170

5. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.820

6. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.680

7. Αρτουρ Φις (Γαλλία) 3.625

8. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.390

9. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.370

10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.285

…

34. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 1.430

…

129. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 431