Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να νικήσει τον ΠΑΟΚ στο χθεσινό ματς

Ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι (1-1) στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με τον Αρμάντο Γκονζάλες, όμως ο Ζίβκοβιτς εκμεταλλεύτηκε ένα σοβαρό λάθος στην άμυνα των γηπεδούχων και ισοφάρισε στο 70ο λεπτό. Έτσι, οι δύο ομάδες πήραν από έναν βαθμό.

Το αποτέλεσμα αφήνει τον Ολυμπιακό στους 23 βαθμούς, τέσσερις πίσω από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό που έχει 27. Ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 19 βαθμούς και βρίσκεται στην τέταρτη θέση, ισόβαθμος με τον Άρη.

Ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ τις μεγάλες ευκαιρίες

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πίεσαν από τα πρώτα λεπτά, κερδίζοντας διαδοχικά κόρνερ και στημένες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε χρόνο για να βρει τα πατήματά του, ενώ υποχρεώθηκε και σε αναγκαστική αλλαγή του Γιάκιτς.

Η πρώτη καλή στιγμή του Ολυμπιακού ήρθε στο 22’, όταν η κεφαλιά του Μάριους μέσα από την περιοχή κατέληξε πάνω στον Μοναστηρλή. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ευκαιρία του πρώτου μέρους ανήκε στον ΠΑΟΚ. Στο 30’, ο Ζίβκοβιτς έβγαλε εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ζαφείρη, αλλά ο Ορτέγκα τον σταμάτησε και το πλασέ πέρασε άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός συνέχισε να ψάχνει το γκολ. Στο 53’, ο Μάριους απείλησε ξανά, όμως ο Μοναστηρλής απέκρουσε. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γκονζάλες πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή και στο 58’ βρήκε δίχτυα, έπειτα από γύρισμα του Ζότα, κάνοντας το 1-0.

Το λάθος του Ορτέγκα και η απάντηση του Ζίβκοβιτς

Ο ΠΑΟΚ βρήκε την απάντηση στο 70’, με τη φάση να ξεκινά από ένα σοβαρό αμυντικό λάθος. Μετά από εκτέλεση άουτ, ο Ορτέγκα πάσαρε στον Τικνιζιάν, ο οποίος δεν είχε αντιληφθεί την πίεση. Ο Ζίβκοβιτς έκλεψε την μπάλα και με αριστερό σουτ από το ύψος της περιοχής έκανε το 1-1.

Ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει. Ο Αλγκουαθίλ έριξε στο παιχνίδι τους Φορτούνη και Ζέλσον Μαρτίνς, ενώ στο 85’ ο Γκονζάλες βρέθηκε ξανά σε θέση βολής, αλλά ο Μοναστηρλής κράτησε το σκορ.

Στα τελευταία λεπτά, οι Πειραιώτες πίεσαν για το γκολ της νίκης. Οι κεφαλιές των Σάλιακα στο 90’ και Φρόιλερ στο 90+2’ πέρασαν άουτ, με το 1-1 να παραμένει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.