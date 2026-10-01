Ελλάδα – Ολλανδία απόψε στις 21:45 στον Alpha

Η Εθνική Ελλάδος αντιμέτωπη με την Ολλανδία απόψε στην Τούμπα. Η γαλανόλευκη γύρισε στην έδρα της και θα κοντραριστεί με του Ολλανδούς, οι οποίοι έρχονται μετά από νίκη. Την Κυριακή άφησαν πίσω τους την Σερβία με σκορ 2-1.

Η Εθνική “πέταξε στα ουράνια” προσθέτοντας μία ιστορική νίκη στο βιογραφικό της κόντρα στην Γερμανία. Κάνοντας το 1-0 με γκολ του Κουρμπέλη, η ομάδα έγραψε ιστορία, νικώντας για πρώτη φορά τους Γερμανούς.

Η Τούμπα αναμένεται να μην “παίρνει ανάσα” από τους φίλους της εθνικής που θα βρεθούν στο γήπεδο για να στηρίξουν την αγάπη τους.