Γαλλία: Τη Δευτέρα ο αγώνας Παρί ΣΖ- Λιόν λόγω διαδηλώσεων

Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2026, ο ποδοσφαιρικός αγώνας της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Λιόν, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, εξαιτίας των νέες διαδηλώσεων που έχουν ανακοινωθεί για το Σαββατοκύριακο σε όλη τη Γαλλία.

Ο ποδοσφαιρικός αγώνας, είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή 26/10/2026, στο στάδιο στο Parc des Princes.

Ωστόσο, η γαλλική Λίγκα (LFP), είχε εκφράσει την αντίθεσή της για την αλλαγή του προγράμματος.