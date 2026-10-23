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Γαλλία: Τη Δευτέρα ο αγώνας Παρί ΣΖ- Λιόν λόγω διαδηλώσεων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
23/10/2026 15:33
Γαλλία: Τη Δευτέρα ο αγώνας Παρί ΣΖ- Λιόν λόγω διαδηλώσεων
AP Photo/ Eugene Hoshiko

Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2026, ο ποδοσφαιρικός αγώνας της 8ης αγωνιστικής της Ligue 1 μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Λιόν, σύμφωνα με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, εξαιτίας  των νέες διαδηλώσεων που έχουν ανακοινωθεί  για το Σαββατοκύριακο σε όλη τη Γαλλία.
Ο ποδοσφαιρικός αγώνας, είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Κυριακή 26/10/2026, στο στάδιο στο Parc des Princes.

Ωστόσο, η γαλλική Λίγκα (LFP), είχε εκφράσει την αντίθεσή της για την αλλαγή του προγράμματος.

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