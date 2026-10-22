Σαρωτικός Παναθηναϊκός – 5-1 κόντρα στην Καϊράτ

Ασταμάτητος Παναθηναϊκός δεν κουνιέται από την κορυφή του Conference league. Στο Αλμάτι σκοράρει 5 φορές και παίρνει την νίκη κόντρα στην Καϊράτ.

Την αρχή για τους Πράσινους έκανε ο Ταμπόρδα στο 6ο λεπτό στέλνοντας τη μπάλα στα δίχτυα μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου. Το έργο συνεχίστηκε από τον Ντέσερς στο 24ο λεπτό κάνοντας το 2-0.

AP Photo/Alikhan Sariyev

Μετά το ημίχρονο στο 47ο λεπτό, στο ίδιο έργο θεατές, ο Ντέσερς το ξανακάνει και βρίσκει την εστία μεγαλώνοντας και άλλο το σκορ.

Το 3-0 όμως δεν ήταν αρκετό για το τριφύλλι που συνέχισε με οδηγό Κάνγκουα να κάνει το 4-0 στο 57ο λεπτό.

AP Photo/Alikhan Sariyev

Στο 75ο λεπτό ο Ραστόντερ έδωσε το τελειωτικό χτύπημα στην Καϊράτ με το 5-0 ή οποία προσπάθησε να δείξει μια μικρή αντίδραση. Στο 79ο λεπτό ο Μπεκμπολάτ σκοράρει για την Καϊράτ, αλλά όλα έδειχναν ότι η ανατροπή δεν ήταν δυνατή.