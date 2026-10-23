Euroleague: Ο Παναθηναϊκός “λύγισε” την δυνατή Μπασκόνια

Ο Παναθηναϊκός Aktor επικράτησε με 85-79 της Μπασκόνια στο T-Center, για την 7η αγωνιστική της Euroleague, έπειτα από ένα ματς γεμάτο ανατροπές και αγωνία.

Οι «πράσινοι» κινδύνευσαν να χάσουν τον έλεγχο στην τέταρτη περίοδο, αλλά τα καθοριστικά τρίποντα των Φρανσίσκο και Γιαμπουσέλε στο τελευταίο λεπτό έφεραν τη νίκη. Έτσι, το «τριφύλλι» ανέβηκε στο 6-1, ενώ η ισπανική ομάδα υποχώρησε στο 1-6.

Ο Λεσόρ κράτησε όρθιο τον Παναθηναϊκό

Ο Ματίας Λεσόρ ήταν ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού με 20 πόντους. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις πρόσθεσε 18, ενώ ο Κέντρικ Ναν τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος μέτρησε 10 πόντους και 11 ασίστ.

Από την πλευρά της Μπασκόνια, ο Ματέο Σπανιόλο σημείωσε 16 πόντους, ο Στέφαν Γιοκσίμοβιτς 13 και ο Τάντας Σεντεκέρσκις 10. Οι φιλοξενούμενοι πάλεψαν μέχρι το τέλος και έφτασαν κοντά σε μια μεγάλη έκπληξη.

Η αστοχία και τα λάθη έφεραν πίεση

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με προβλήματα στην άμυνα και αρκετά λάθη. Η Μπασκόνια εκμεταλλεύτηκε τα κενά στη ρακέτα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 21-20.

Στη δεύτερη περίοδο, οι γηπεδούχοι βελτιώθηκαν αμυντικά και προηγήθηκαν με 35-29. Ωστόσο, η αστοχία στα τρίποντα και τα λάθη επέτρεψαν στους Βάσκους να παραμείνουν κοντά στο σκορ. Ο Παναθηναϊκός πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 43-40.

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η ομάδα του «τριφυλλιού» ανέβασε την πίεσή της και βρήκε λύσεις από τα 6,75 μ. Με τον Λεσόρ να κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, ξέφυγε με 59-49 και έκλεισε την περίοδο στο 63-54.

Η ανατροπή της Μπασκόνια και τα τρίποντα της νίκης

Η τέταρτη περίοδος εξελίχθηκε σε θρίλερ. Η Μπασκόνια εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά λάθη του Παναθηναϊκού και πέρασε μπροστά με 70-69 στο 34’. Οι «πράσινοι» αντέδρασαν με πρωταγωνιστή τον Λεσόρ, ο οποίος έδωσε ξανά προβάδισμα στην ομάδα του με 79-72.

Οι φιλοξενούμενοι, όμως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με σερί 7-0 ισοφάρισαν σε 79-79, προκαλώντας νέα αγωνία στις εξέδρες.

Η απάντηση ήρθε στο τελευταίο λεπτό. Ο Φρανσίσκο και ο Γιαμπουσέλε ευστόχησαν σε δύο διαδοχικά τρίποντα, διαμόρφωσαν το τελικό 85-79 και χάρισαν στον Παναθηναϊκό μια πολύτιμη νίκη στη Euroleague.