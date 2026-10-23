Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο απάλλαξε τον Ικέντα από κατηγορία για ντόπινγκ και ακύρωσε τον 4ετη αποκλεισμό του

Το Αθλητικό Διαιτητικό Δικαστήριο (CAS) έκανε δεκτή (23/10) την έφεση του Ιάπωνα βαδιστή Κόκι Ικέντα κατά της World Athletics, απαλλάσσοντας τον αργυρό Ολυμπιονίκη του Τόκιο από την κατηγορία για παραβίαση των κανονισμών αντιντόπινγκ και επιτρέποντάς του να επιστρέψει άμεσα στην αγωνιστική δράση.

Ο 28χρονος είχε τεθεί σε προσωρινή διαθεσιμότητα τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον Φεβρουάριο του 2025 η Μονάδα Ακεραιότητας του Στίβου (Athletics Integrity Unit) του επέβαλε τετραετή αποκλεισμό, με την κατηγορία ότι έκανε χρήση ή επιχείρησε να κάνει χρήση απαγορευμένης ουσίας.

Ο Ικέντα προσέφυγε στο CAS τον Μάρτιο του 2025, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί ντόπινγκ που διατύπωσε η World Athletics.

Η υπόθεση εξετάστηκε από επιτροπή του CAS στη Λωζάνη, τον Μάιο.

Αν και η επιτροπή αναγνώρισε ότι ορισμένες ενδείξεις στο βιολογικό προφίλ του Ικέντα ήταν πράγματι μη φυσιολογικές, έκρινε ότι υπήρχε μια εύλογη εξήγηση για τα ευρήματα, η οποία δεν σχετίζεται με ντόπινγκ.

Το CAS ανέφερε ότι ο Ικέντα τεκμηρίωσε τη θέση του προσκομίζοντας σημαντικά ιατρικά στοιχεία και γνωματεύσεις ειδικών, παρέχοντας μια ευρύτερη πραγματική βάση σε σχέση με τα δεδομένα που ήταν διαθέσιμα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον του αρμόδιου οργάνου της World Athletics.

Το δευτεροβάθμιο όργανο ακύρωσε την τετραετή ποινή, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η κατηγορία για παραβίαση των κανονισμών αντιντόπινγκ δεν στοιχειοθετήθηκε και, ως εκ τούτου, δεν πρέπει να επιβληθεί κανένας αποκλεισμός.