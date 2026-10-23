Euroleague: Για τη νίκη απόψε στο ΣΕΦ ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Φενερμπαχτσέ απόψε στις 21:15, για την 7η αγωνιστική της Euroleague.

Οι δύο ομάδες έχουν το ίδιο ρεκόρ, με 5 νίκες και 1 ήττα, και διεκδικούν τη νίκη που θα τους διατηρήσει στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να συνεχίσουν νικηφόρα μετά τις δύο διαδοχικές εκτός έδρας επιτυχίες τους στην Ισπανία.

Από τη Βαλένθια και τη Βαρκελώνη, στη μάχη με τη Φενερμπαχτσέ

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν. Πήρε δύο νίκες στην Ισπανία, επικρατώντας στην παράταση τόσο της Βαλένθια όσο και της Μπαρτσελόνα.

Τώρα, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην έδρα του για τη δεύτερη εντός έδρας αναμέτρησή του στη φετινή διοργάνωση. Στόχος είναι να διπλασιάσει τις νίκες του απέναντι σε τουρκικές ομάδες, καθώς είχε προηγηθεί η επικράτηση επί της Αναντολού Εφές στο πρώτο παιχνίδι του στην έδρα του.

Από την πλευρά της, η Φενερμπαχτσέ έρχεται από τη νίκη με 74-65 απέναντι στην Παρτιζάν στην Κωνσταντινούπολη, για την 6η αγωνιστική. Η μοναδική ήττα της τουρκικής ομάδας σημειώθηκε την 4η αγωνιστική, όταν έχασε με 92-74 από τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens.

Η επίθεση του Ολυμπιακού και η αμυντική διαφορά

Στην επίθεση, ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα στην παραγωγικότητα. Πετυχαίνει κατά μέσο όρο 98,2 πόντους ανά αγώνα, έναντι 83,5 της Φενερμπαχτσέ, δηλαδή 14,7 περισσότερους.

Στην άμυνα, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική. Οι Πειραιώτες δέχονται 89,8 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ η τουρκική ομάδα περιορίζει τους αντιπάλους της στους 74,5. Η διαφορά φτάνει τους 15,3 πόντους κατά μέσο όρο, παρότι η αμυντική λειτουργία του Ολυμπιακού έχει παρουσιάσει βελτίωση.

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν μικρό προβάδισμα στα ριμπάουντ και τις ασίστ, ενώ η Φενερμπαχτσέ μετρά κατά μέσο όρο 1,8 περισσότερα κοψίματα ανά αγώνα.