ΟΦΗ: Δεν απέφυγε την ήττα από τη Λεβερκούζεν

Ο ΟΦΗ ηττήθηκε με 2-0 από τη Λεβερκούζεν στην 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Ο Χόφμαν πέτυχε και τα δύο γκολ της γερμανικής ομάδας μέσα σε τρία λεπτά, στο 35’ και στο 38’. Οι Κρητικοί παρέμειναν στους τρεις βαθμούς, ενώ η Λεβερκούζεν έκανε το «3 στα 3» στη διοργάνωση και διατηρήθηκε στις πρώτες οκτώ θέσεις της βαθμολογίας.

Οι αποκρούσεις του Λίλο και το προβάδισμα της Λεβερκούζεν

Ο ΟΦΗ είχε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 11ο λεπτό. Ο Νους επιχείρησε σουτ, αλλά ο Μπλάσβιχ απέκρουσε. Στη συνέχεια, η Λεβερκούζεν πήρε τον έλεγχο και πίεσε την άμυνα των γηπεδούχων.

Ο Λίλο κράτησε όρθιο τον ΟΦΗ με σημαντικές επεμβάσεις. Στο 19’ και στο 29’ σταμάτησε τις προσπάθειες του Χόφμαν, ενώ στο ίδιο λεπτό απέκρουσε και σουτ του Σικ. Στο 33’ είπε «όχι» και στον Γκαρσία.

Η πίεση, ωστόσο, απέδωσε για τους Γερμανούς. Ο Χόφμαν βρήκε δίχτυα στο 35’ και στο 38’, δίνοντας στη Λεβερκούζεν προβάδισμα δύο τερμάτων πριν από το ημίχρονο.

Η αντίδραση του ΟΦΗ στο δεύτερο ημίχρονο

Ο ΟΦΗ προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι μετά την ανάπαυλα, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Στο 54’, ο Κωστούλας δοκίμασε τα πόδια του, όμως ο Μπλάσβιχ απέκρουσε.

Στο 73’, ο Θεοδοσουλάκης είχε ακόμη μία ευκαιρία, αλλά η μπάλα κατέληξε άουτ. Η Λεβερκούζεν συνέχισε να απειλεί, με τον Λίλο να πραγματοποιεί άλλη μία επέμβαση στο 83’, αυτή τη φορά σε προσπάθεια του Τέγια.