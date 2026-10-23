Η Ελλάδα στη 10η θέση, αύξησε τη διαφορά από Τσεχία και Πολωνία

Η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού επί της Σπάρτα Πράγας (1-0), στο πλαίσιο της 3ης αγωνοστικής League Phase του Europa League, αποδείχθηκε «χρυσή» και για τη βαθμολογία της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA της τελευταίας πενταετίας και στη «μάχη» που δίνει για να τερματίσει τη σεζόν στη 10η θέση.

Με τη νίκη αυτή το ελληνικό ποδόσφαιρο αύξησε τη διαφορά της από τις Τσεχία και Πολωνία στους 887 βαθμούς, απόσταση που αντιστοιχεί σε περισσότερες από δύο νίκες στη βαθμολογία της UEFA.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί ζωντανό τον στόχο της 10ης θέσης, καθώς εάν η Ελλάδα ολοκληρώσει τη σεζόν στη συγκεκριμένη θέση, ο πρωταθλητής της Super League θα εξασφαλίσει απευθείας συμμετοχή στη League Phase του Champions League της περιόδου 2028/29.

Αναλυτικά κατάταξη στην κατάταξη της UEFA:

9. Τουρκία 51.275 4/5

10. Ελλάδα 46.612 4/5

11. Τσεχία 45.725 4/5

12. Πολωνία 45.725 2/5

13. Νορβηγία 39.812 4/5

14. Δανία 39.306 4/4

*Σε παρένθεση ο αριθμός των ομάδων που ξεκίνησαν και πόσες συνεχίζουν στα κύπελλα Ευρώπης

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια:

10η ΘΕΣΗ

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Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

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Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος : 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος : 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος : 2ος προκριματικός Conference League

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ