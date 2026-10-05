Φώτης Ιωαννίδης: Πιστεύω πολύ στις δυνατότητες της ομάδας μας
Στον Alpha και τον Σπύρο Νάσιο μίλησε ο Φώτης Ιωαννίδης, μετά την λήξη του αγώνα με την Γερμανία.
Ικανοποιημένη με το αποτέλεσμα είναι η Εθνική Ελλάδος, λέει ο Φώτης Ιωαννίδης ενώ το βλέμμα είναι στα επόμενα παιχνίδια.
“Όταν παίζεις με τόσο μεγάλες ομάδες, πρέπει να υποφέρεις, να αμυνθείς και να παλέψεις.” δήλωσε ο παίκτης.
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