FIBA Europe Cup: Στη μάχη των ομίλων 4 ελληνικές ομάδες

Τέσσερις ελληνικές ομάδες ρίχνονται στη μάχη του FIBA Europe Cup για τη φάση των ομίλων της σεζόν 2026-27. Προμηθέας Πατρών, Κολοσσός Ρόδου, Ηρακλής και Μύκονος κάνουν την πρεμιέρα τους σήμερα και αύριο, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει αγώνες σε Κόσοβο, Ρόδο, Σκόπια και Μύκονο.

Στη μάχη Προμηθέας και Κολοσσός

Ο Προμηθέας Πατρών αγωνίζεται αύριο στις 19:30 στο Κόσοβο. Αντίπαλός του για την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου είναι η Τρέπτσα.

Την ίδια ημέρα, στις 18:00, ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται την Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα από τη Ρουμανία. Η αναμέτρηση αφορά τον 3ο όμιλο του FIBA Europe Cup.

Πρεμιέρα για Ηρακλή και Μύκονο

Σήμερα ο Ηρακλής ανοίγει την ευρωπαϊκή του πορεία. Ο «Γηραιός» αντιμετωπίζει στις 20:00 την MZT Σκοπίων στη Βόρεια Μακεδονία, για την 1η αγωνιστική του 5ου ομίλου.

Στις 19:00, έρχεται και η ιστορική ευρωπαϊκή πρεμιέρα της Μυκόνου. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου υποδέχεται τη Νέφτσι από το Αζερμπαϊτζάν για τον 8ο όμιλο.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Στον 1ο όμιλο, εκτός από το Τρέπτσα – Προμηθέας Πατρών, θα διεξαχθούν τα παιχνίδια Οπάβα – Σπλιτ και Τρίερ – Πατούμι.

Στον 3ο όμιλο, μαζί με το Κολοσσός Ρόδου – Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα, θα γίνουν οι αναμετρήσεις Εσενλέρ Εροκσπόρ – Γκέντσε και Σπόρτινγκ Λισαβώνας – Ρίλσκι Σπόρτιστ.

Στον 5ο όμιλο, το πρόγραμμα συμπληρώνουν τα Τάρτου – Τζίκι Βαρσοβίας και ΑΕΚ Λάρνακας – Βούρτσμπουργκ. Στον 8ο όμιλο, μετά το Μύκονος – Νέφτσι, θα ακολουθήσουν τα Ρίγα – Λοκομοτίβ Πλόβντιβ και Οραντέα – Φριμπούργκ Ολιμπίκ.