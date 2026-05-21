Europa league- Στην κορυφή η Άστον Βίλα

Στις όχθες του Βοσπόρου και στο «Besiktas Park» της Κωνσταντινούπολης η Άστον Βίλα έγραψε Ιστορία. Με επιβλητική εμφάνιση οι «χωριάτες» επικράτησαν με 3-0 στον τελικό του Europa League επί της Φράιμπουργκ και κατέκτησαν το τρόπαιο της δεύτερης τη τάξει ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης της UEFA.

Η ομάδα του Ουνάι Έμερι μετά από τέσσερις δεκαετίες και την κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών το 1982, πήρε το δεύτερο ευρωπαϊκό τρόπαιο από την ίδρυσή της, εξασφαλίζοντας παράλληλα την επιστροφή της στη League Phase του Champions League της περιόδου 2026/2027 και φυσικά την παρουσία στον τελικό του Ευρωπαϊκού Super Cup, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί στις 12 Αυγούστου στην Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ.

Τα δύο γκολ των Τίλεμανς (41′) και Μπουέντια (45’+3) σε καθοριστικά σημεία του πρώτου 45λεπτου έβαλαν από νωρίς σε «θέση οδηγού» το συγκρότημα του Μπέρμιγχαμ. Η Φράιμπουργκ δεν μπόρεσε ν’ αντιδράσει στο δεύτερο ημίχρονο, καθώς πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα ο Ρότζερς έκανε το 3-0 με κοντινή προβολή από ασίστ του Μπουέντια. Κάπως έτσι οι Γερμανοί έμειναν με την χαρά της συμμετοχής σε έναν τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, μη καταφέροντας να πάρουν το πρώτο τρόπαιο στην Ιστορία τους.

Απέναντί της είχε μία σαφώς καλύτερη ομάδα κι έναν προπονητή που γνωρίζει όσο λίγοι να οδηγεί τις ομάδες του σε κατακτήσεις τροπαίων Europa League. Το έκανε για για τέσσερις φορές στο παρελθόν, τρεις με τη Σεβίλλη και μία με τη Βιγιαρεάλ κι χθες για 5η στην καριέρα του με τρίτη διαφορετική ομάδα στον έκτο του τελικό με τέσσερις διαφορετικούς συλλόγους τα τελευταία 12 χρόνια.

Διαιτητής: Φρανσουά Λετεσιέ (Γαλλία)

Σκόρερ: Τίλεμανς 41΄, Μπουεντία 45+3΄, Ρότζερς 58΄

Κίτρινες: Τρέου – Κας, Μπουεντία, ΜακΓκιν

ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ (Γιούλιαν Σούστερ): Ατουμπόλου, Κούμπλερ (73΄ Μακέμπο), Ματίας Γκίντερ, Λίνχαρτ (62΄ Ροζενφέλντερ), Τρέου, Έγκεσταϊν, Χέφλερ (61′ Χέλερ), Μπέστε (86΄ Κρίστιαν Γκίντερ), Μανζάμπι, Γκρίφο (73΄ Σέρχαντ), Ματάνοβιτς

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ (Ουνάι Έμερι): Μαρτίνες, Κας, Κόνσα, Πάου Τόρες (88΄ Ντάγκλας Λουϊς), Ντιν (81΄ Μάατσεν), Λίντελοφ (66΄ Ονάνα), Τίλεμανς (88΄ Μινγκς), ΜακΓκίν, Ρότζερς, Μπουεντία (81΄ Σάντσο), Γουότκινς

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ