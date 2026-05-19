Η Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζει την «μετά-Πεπ εποχή»

Οι διοικούντες την Μάντσεστερ Σίτι προετοιμάζονται για την αποχώρηση -στο τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου- του εμβληματικού προπονητή της ομάδας, Πεπ Γκουαρντιόλα, του ανθρώπου ο οποίος είναι «υπεύθυνος» για όλες τις επιτυχίες στην τελευταία δεκαετία.

Όπως αναφέρει ο αγγλικός Τύπος, ο Ισπανός προπονητής θα φύγει από τους «πολίτες» τις επόμενες ημέρες και πιθανότατα, μετά την αναμέτρηση με την Αστον Βίλα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Γκουαρντιόλα δήλωσε επανειλημμένως ότι έχει ακόμη έναν χρόνο στο συμβόλαιό του, χωρίς ωστόσο να θέτει οριστικά τέλος στην φημολογία. Ο 55χρονος τεχνικός «θα αποχωρήσει από την θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι μετά τον τελευταίο αγώνα της εφετινής Premier League, που θα γίνει την Κυριακή εναντίον της Άστον Βίλα», έγραψε η Daily Mail. Παράλληλα, το BBC ανέφερε ότι ο σύλλογος «προετοιμάζεται για την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρντιόλα», παρ’ όλο που «ελπίζει ότι θα παραμείνει» και πρόσθεσε: πως «οι προετοιμασίες για την αποχώρησή του «βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στον σύλλογο, με ορισμένα μέλη του προσωπικού να λειτουργούν με την υπόθεση ότι θα φύγει».

Ο Γκουαρντιόλα ανέλαβε την ομάδα του Μάντσεστερ το 2016, έχει κατακτήσει είκοσι (!) τίτλους σε δέκα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων έξι τίτλων της Premier League και ενός Champions League, ενώ αυτήν την σεζόν, «σήκωσε» το Λιγκ Καπ και στην συνέχεια το Κύπελλο Αγγλίας.

Οι πιθανότητές του να κατακτήσει την Premier League, έχουν μειωθεί μετά την εχθεσινή (18/5) νίκη της Άρσεναλ με 1-0 επί της Μπέρνλι, καθώς θα πρέπει να νικήσει στους εναπομείναντες αγώνες του, εναντίον της Μπόρνμουθ την Τρίτη και της Άστον Βίλα την Κυριακή, και να ελπίζει ότι οι «κανονιέρηδες» δεν θα νικήσουν την Κρίσταλ Πάλας την Κυριακή.

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι θα πραγματοποιηθεί παρέλαση τη Δευτέρα 25 Μαΐου για τον εορτασμό κατάκτησης του Κυπέλλου Αγγλίας και του πρωταθλήματος από την ομάδα γυναικών του συλλόγου.

Όσον αφορά στον πιθανό αντικαταστάτη του, ο Εντσο Μαρέσκα, πρώην προπονητής της Τσέλσι, θεωρείται ως ο επικρατέστερος για να διαδεχθεί τον Γκουαρντιόλα σε περίπτωση που φύγει, σύμφωνα με τον διεθνή Τύπο.

