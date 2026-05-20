Ινφαντίνο στον ΟΗΕ: «Ας κάνουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο μια στιγμή ενότητας, ευτυχίας και ελπίδας για το μέλλον»

«Αυτή δεν είναι μπάλα. Αυτό είναι ένα μαγικό αντικείμενο που μεταμορφώνει παιδιά ή ενήλικες σε χαρούμενα παιδιά ή χαρούμενους ενήλικες. Μόλις αγγίξεις την μπάλα, αρχίζεις να χαμογελάς. Αρχίζεις να είσαι χαρούμενος. Αρχίζεις να απολαμβάνεις. Αρχίζεις να παίζεις».

Λόγια -μεταξύ άλλων-του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, απευθυνόμενος σε πρέσβεις, αξιωματούχους και κοινό στην αίθουσα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της παγκόσμιας εβδομάδας ποδοσφαίρου (21-25 Μαΐου), που δημιουργήθηκε με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου (25 Μαίου), προκειμένου να αναδειχθεί η μοναδική δύναμη του ποδοσφαίρου

«Ελπίζω, με τη βοήθεια όλων σας εδώ στα Ηνωμένα Έθνη, να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο για να ενώσουμε πραγματικά τον κόσμο», πρόσθεσε καθώς πρέσβεις και αξιωματούχοι φόρεσαν τις αντίστοιχες φανέλες των εθνικών τους ομάδων και τα παιδιά της περιοχής έπαιξαν με μια trionda- την πολύχρωμη επίσημη μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 – την οποία πέταξε από τη σκηνή ο πρόεδρος της FIFA.

«Ο κόσμος μας περνάει μια περίπλοκη περίοδο, μια δύσκολη περίοδο. Και μερικές φορές, σε δύσκολες στιγμές, χρειαζόμαστε μια δικαιολογία , μια δικαιολογία για να ενώσουμε, μια δικαιολογία για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά. Το λέμε ως σύνθημά μας στη FIFA: Το ποδόσφαιρο ενώνει τον κόσμο.»

Αυτό άλλωστε το πνεύμα και η φιλοδοξία είναι που ώθησαν τις αντιπροσωπείες του ΟΗΕ από το Μπαχρέιν, τη Λιβύη και το Τατζικιστάν να προτείνουν την καθιέρωση της Παγκόσμιας Ημέρας Ποδοσφαίρου το 2024. Το επακόλουθο ψήφισμα του ΟΗΕ υποστηρίχθηκε ομόφωνα και πλέον εορτάζεται στις 25 Μαΐου κάθε έτους.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το ποδόσφαιρο κατέχει «μοναδική θέση» ως «παγκόσμια γλώσσα που ομιλείται από ανθρώπους όλων των ηλικιών, ξεπερνώντας τα εθνικά, πολιτιστικά και κοινωνικοοικονομικά όρια». Επιπλέον, το παιχνίδι «χρησιμεύει ως καταλύτης για την κοινωνική ένταξη, ενισχύοντας την ενότητα και καταρρίπτοντας τα εμπόδια μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων».

Η FIFA αποφάσισε το 2024 να επεκτείνει τον εορτασμό σε πέντε ημέρες, δημιουργώντας την παγκόσμια εβδομάδα ποδοσφαίρου. Ξεκίνησε το 2025, αρχίζοντας στις 21 Μαΐου – την επέτειο της ίδρυσης της FIFA το 1904 – και συνεχίστηκε μέχρι την παγκόσμια ημέρα ποδοσφαίρου στις 25 Μαΐου.

«Αυτό που κάνει η FIFA με όλα τα έσοδα από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και από κάθε άλλο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι να επανεπενδύει στο παιχνίδι σε έργα όπως τα κορίτσια από το Αφγανιστάν που μπορούν επιτέλους να παίξουν ποδόσφαιρο, όπως έργα στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική, στην Ωκεανία, για να επιτρέψουν στα παιδιά να παίζουν ποδόσφαιρο και να έχουν ελπίδα και ευκαιρίες για το μέλλον. Επειδή το ποδόσφαιρο, και το να παίζεις ποδόσφαιρο, δεν είναι απλώς ένα άθλημα», δήλωσε ο Τζιάνι Ινφαντίνο και πρόσθεσε:

«Το ποδόσφαιρο έχει να κάνει με την ευτυχία, έχει να κάνει με την ελπίδα και έχει να κάνει με την ενότητα. Πρέπει λοιπόν να θυμόμαστε αυτά τα τρία πράγματα. Ας θυμόμαστε να είμαστε χαρούμενοι, ας θυμόμαστε να δίνουμε ελπίδα και ας θυμόμαστε ότι πρέπει να είμαστε ενωμένοι.

Αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο θα έχει τρεις χώρες υποδοχής – το Μεξικό, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες – που θα συνεργάζονται στενά για να το κάνουν επιτυχημένο. Δεκαέξι πόλεις υποδοχής, 48 ομάδες, επτά εκατομμύρια άνθρωποι στα στάδια, δεκάδες εκατομμύρια που έρχονται στις τρεις χώρες υποδοχής και στις 16 πόλεις υποδοχής απλώς για να νιώσουν την ατμόσφαιρα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απλώς για να είναι μαζί και να περάσουν χρόνο ο ένας με τον άλλον και να μάθουν να γνωρίζονται. Θα έχουμε έξι δισεκατομμύρια ανθρώπους να παρακολουθούν από όλο τον κόσμο.

Ας κάνουμε λοιπόν αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο που ξεκινά σε λίγες εβδομάδες μια στιγμή ενότητας, μια στιγμή ευτυχίας και μια στιγμή ελπίδας για το μέλλον».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ