Ισόβιος αποκλεισμός στον Τσέχο προπονητή που βιντεοσκόπησε κρυφά γυναίκες παίκτριες

Η UEFA επέβαλε ισόβιο αποκλεισμό στον Πετρ Βλαχόφσκι, έναν Τσέχο προπονητή γυναικείου ποδοσφαίρου που βιντεοσκόπησε κρυφά τις παίκτριές του, ανακοίνωσε η διοικητική αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου την Τρίτη.

Τσεχικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο προπονητής καταδικάστηκε τον Μάιο του 2025 και αρχικά έλαβε ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή και πενταετή απαγόρευση προπονητικής δραστηριότητας σε εθνικό επίπεδο επειδή βιντεοσκόπησε παίκτες της FC Σλοβάτσκο στα αποδυτήρια, η νεότερη από τις οποίες ήταν 17 ετών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο που επικαλούνται τα τσεχικά μέσα ενημέρωσης, ο Βλαχόφσκι ομολόγησε κι εξέφρασε τη λύπη του.

Σε ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο Ελέγχου, Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Ελέγχων (CEDB) της UEFA δήλωσε ότι αποφάσισε να απαγορεύσει στον Βλαχόφσκι «την άσκηση οποιασδήποτε δραστηριότητας σχετικής με το ποδόσφαιρο ισόβια», μετά τον διορισμό Επιθεωρητή Δεοντολογίας και Πειθαρχικών Ελέγχων για τη διερεύνηση ισχυρισμών για πιθανή ανάρμοστη συμπεριφορά.

«Η CEDB αποφάσισε περαιτέρω να ζητήσει από τη FIFA να επεκτείνει την προαναφερθείσα απαγόρευση σε παγκόσμιο επίπεδο και να διατάξει την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Τσεχικής Δημοκρατίας να ανακαλέσει την άδεια προπονητή του κ. Πετρ Βλαχόφσκι», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ο Βλαχόφσκι είχε επίσης διατελέσει προπονητής της γυναικείας ομάδας κάτω των 19 ετών της Τσεχίας. «Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό και οδυνηρό ζήτημα που ήρθε στο φως το 2023 και είχε σημαντικό αντίκτυπο στον σύλλογό μας και, πάνω απ΄ όλα, στις παίκτριες που επηρεάστηκαν», δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της FC Σλοβάτσκο.

«Από τη στιγμή που λάβαμε γνώση των ισχυρισμών, ο σύλλογος ενήργησε αμέσως, διέκοψε τη συνεργασία του με τον πρώην προπονητή και συνεργάστηκε με τις αρμόδιες αρχές. Καθ΄ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο σύλλογος θεωρούσε τον εαυτό του ως ζημιωθέν μέρος και αντιμετώπισε το θέμα με τη μέγιστη σοβαρότητα, ευαισθησία και σεβασμό προς τους επηρεαζόμενους».

Η Ένωση Ποδοσφαιριστών FIFPRO χαιρέτισε την απαγόρευση, καθώς και το αίτημα της UEFA προς την FIFA να επιβάλει διεθνή απαγόρευση στον Βλαχόφσκι. «Αυτό το αποτέλεσμα στέλνει ένα ισχυρό και απαραίτητο μήνυμα ότι η καταχρηστική και ακατάλληλη συμπεριφορά δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο και ότι η προστασία της ευημερίας των παικτών πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα σε κάθε επίπεδο του παιχνιδιού», πρόσθεσε η FIFPRO σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ