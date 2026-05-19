Μουντιάλ 2016-Ο προβληματισμός, οι περισπασμοί, η έλλειψη και η πρόκληση για το Ιράν στην Τουρκία

Ο προπονητής του Ιράν, Αμίρ Γκαλενοέι, τόνισε ότι αυτός και το επιτελείο του θα έχουν πολλή δουλειά για να προετοιμάσουν την ομάδα για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 στο προπονητικό τους κέντρο στην Τουρκία, καθώς οι περισσότεροι παίκτες έχουν μείνει εκτός δράσης τις τελευταίες επτά εβδομάδες.

Η εγχώρια σεζόν διακόπηκε μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου.

Από την ομάδα των 30 παικτών που ανακοινώθηκε το Σάββατο, 22 αγωνίζονται για ιρανικούς συλλόγους και ήταν σε προπονητικό κέντρο της εθνικής ομάδας της Τεχεράνης μετά τους φιλικούς αγώνες εναντίον της Κόστα Ρίκα και της Νιγηρίας στην Αττάλεια στα τέλη Μαρτίου.

«Φυσικά, δεν είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με το επίπεδο ετοιμότητας των παικτών», δήλωσε ο Γκαλενοέι στο περιοδικό της ιρανικής ομοσπονδίας (FFIR).

«Αλλά με ένα προπονητικό καμπ που διαρκεί περίπου δυόμισι έως τρεις εβδομάδες, μπορούμε να καλύψουμε περίπου το 20 έως 25% αυτού του ελλείμματος.

Πρέπει να ανεβάσουμε τους εγχώριους παίκτες μας στο επίπεδο που απαιτεί το σύγχρονο παιχνίδι. Όσον αφορά το ηλικιακό προφίλ, πιστεύω ότι οι εγχώριοι παίκτες μας βρίσκονται σε καλή θέση, αλλά υπάρχουν ακόμη τομείς που χρειάζονται βελτίωση. Πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μας στο στρατόπεδο της Τουρκίας με αποφασιστικότητα και αισιοδοξία».

Το Ιράν θα παίξει με την Γκάμπια σε φιλικό αγώνα στις 29 Μαΐου, προτού ο Ιρανός ομοσπονδιακός προπονητής ορίσει την τελική του 26μελή ομάδα μέχρι την προθεσμία της FIFA την 1η Ιουνίου. Η ιρανική ομοσπονδία ελπίζει ακόμα να προγραμματίσει ένα ακόμη φιλικό στην Τουρκία και θα παίξει έναν αγώνα κεκλεισμένων των θυρών εναντίον του Πουέρτο Ρίκο στην αμερικανική βάση τους στην Αριζόνα, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουν να εισέλθουν στη χώρα χωρίς προβλήματα.

«Ελπίζω ότι στις πρώτες τέσσερις ή πέντε ημέρες πριν από τον εναρκτήριο αγώνα μας στο Παγκόσμιο Κύπελλο, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε κατάλληλες φυσικές συνθήκες», δήλωσε και πρόσθεσε:

«Το προπονητικό καμπ στην Τουρκία, παρά όλους τους περισπασμούς και τα παράπλευρα προβλήματα, έχει γίνει ένα κρίσιμο στάδιο της προετοιμασίας μας».

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το Ιράν θα αντιμετωπίσει τη Νέα Ζηλανδία στις 15 Ιουνίου και το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, πριν ολοκληρώσει τους αγώνες του ομίλου του εναντίον της Αιγύπτου πέντε ημέρες αργότερα στο Σιάτλ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ