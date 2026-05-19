Αποκλεισμός για τα αδέλφια Τσιτσιπά στη Γενεύη

Με το… αριστερό μπήκαν οι αδελφοί Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς στο διπλό του τουρνουά τένις της κατηγορίας ATP 250 που διεξάγεται στη Γενεύη. Οι Έλληνες πρωταθλητές αντιμετώπισαν στο πλαίσιο του 1ου γύρου το δίδυμο του Γερμανού Κονσταντίν Φράντσεν και του Ολλανδού Ρόμπιν Χάασε και, αν και πήραν το πρώτο σετ με 7-6(5), έχασαν τα δύο επόμενα με 7-5, 10-6, με αποτέλεσμα να μην συνεχίσουν στα προημιτελικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ