Ξέφρενοι πανηγυρισμοί στο Λονδίνο για το πρωτάθλημα της Άρσεναλ μετά από 22 χρόνια

Χιλιάδες φίλοι της Άρσεναλ κατέκλυσαν τους δρόμους του βόρειου Λονδίνου το βράδυ της Τρίτης (19/5), πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του πρώτου πρωταθλήματος της ομάδας στην Premier League μετά από 22 χρόνια.

Οι «κανονιέρηδες», που κυριάρχησαν σχεδόν σε ολόκληρη την διάρκεια της σεζόν, εξασφάλισαν μαθηματικά τον τίτλο χωρίς καν να αγωνιστούν, μετά την ισοπαλία 1-1 της Μάντσεστερ Σίτι στην έδρα της Μπόρνμουθ.

Οι ποδοσφαιριστές της Άρσεναλ παρακολούθησαν την αναμέτρηση στο προπονητικό κέντρο του συλλόγου και, μόλις «σφραγίστηκε» το 14ο πρωτάθλημα Αγγλίας στην ιστορία της ομάδας, ξέσπασαν σε πανηγυρισμούς, όπως φάνηκε και στα βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media του συλλόγου.

Την ίδια ώρα, έξω από το Emirates Stadium δημιουργήθηκε αποθεωτική ατμόσφαιρα, με καπνογόνα, βεγγαλικά και συνθήματα από τους οπαδούς της ομάδας, που γιόρτασαν μέχρι αργά τη νύχτα την επιστροφή της Άρσεναλ στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Ανάμεσα στους πανηγυρίζοντες βρέθηκε και ο θρύλος του συλλόγου Ίαν Ράιτ, ο οποίος αποθεώθηκε από τους φίλους της ομάδας. «Δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψουν. Περιμέναμε 22 χρόνια γι’ αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά φίλαθλος της Άρσεναλ στο Reuters.

Η Άρσεναλ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην Premier League την Κυριακή απέναντι στην Κρίσταλ Πάλας, πριν στρέψει την προσοχή της στον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν, που θα διεξαχθεί στις 30 Μαΐου στη Βουδαπέστη.