Conference League: Νίκη και πρόκριση για τους πράσινους

Νικητήρια ήταν αρχή για τον Παναθηναικό στην Ουγγαρία με δύο γκόλ έναντι της Πακσί και προβάδισμα στον Γ γύρο των προκριματικών της Conference League.

Δυνατό ξεκίνημα για το “τριφύλλι” στη νέα σεζόν με τον Ζαρουρί να ανοίγει το σκορ κάνοντας το 1-0 στο 40ο λεπτό. Ο Αντίνο διπλασίασε το σκορ στο 56ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι προχώρησαν στην αντεπίθεση κάνοντας το 2-1 με γκολ του Μπόντε στο 71ο λεπτο, αλλά δε κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι με τον Παναθηναικό να παίρνει το προβάδισμα για τη ρεβάνς στην Αθήνα.