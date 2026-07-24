Conference League: Νίκη και πρόκριση για τους πράσινους
Νικητήρια ήταν αρχή για τον Παναθηναικό στην Ουγγαρία με δύο γκόλ έναντι της Πακσί και προβάδισμα στον Γ γύρο των προκριματικών της Conference League.
Δυνατό ξεκίνημα για το “τριφύλλι” στη νέα σεζόν με τον Ζαρουρί να ανοίγει το σκορ κάνοντας το 1-0 στο 40ο λεπτό. Ο Αντίνο διπλασίασε το σκορ στο 56ο λεπτό.
Οι γηπεδούχοι προχώρησαν στην αντεπίθεση κάνοντας το 2-1 με γκολ του Μπόντε στο 71ο λεπτο, αλλά δε κατάφεραν να γυρίσουν το παιχνίδι με τον Παναθηναικό να παίρνει το προβάδισμα για τη ρεβάνς στην Αθήνα.
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