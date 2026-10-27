EuroLeague: Το Final Four επιστρέφει στο Άμπου Ντάμπι το 2027 και το 2029

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού του Άμπου Ντάμπι (DCT Abu Dhabi) και η Euroleague Basketball έκαναν γνωστό ότι η τελική φάση της διοργάνωσης (Final Four) θα φιλοξενηθεί ξανά στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.’

Έπειτα από το τουρνουά του Μαΐου του 2025, όπου η Φενέρμπαχτσε αναδείχθηκε πρωταθλήτρια Ευρώπης επικρατώντας της Μονακό στον τελικό, η κορυφαία μπασκετική γιορτή θα επιστρέψει στην Etihad Arena στις 28 και 30 Μαΐου, προκειμένου οι τέσσερις κορυφαίοι σύλλογοι της γηραιάς ηπείρου να διεκδικήσουν το βαρύτιμο τρόπαιο.

Ο επικεφαλής της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, υπογράμμισε: «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή να γνωστοποιώ την επιστροφή του Final Four στο Άμπου Ντάμπι. Εκφράζω τις ευχαριστίες μου προς την πόλη για την αδιάκοπη συνεργασία και την εμπιστοσύνη της. Μαζί καταφέραμε να προσφέρουμε ένα από τα πιο επιτυχημένα Final Four στα 26 χρόνια του θεσμού, αναδεικνύοντας τη διεθνή δυναμική της EuroLeague. Η νέα αυτή συμφωνία επιβεβαιώνει την κοινή μας προσπάθεια για την εξάπλωση του αθλήματος και την προσφορά μοναδικών στιγμών στους φιλάθλους».

Από την πλευρά του, ο Σαλέχ Μοχάμεντ Αλ Γκεζιρί, Γενικός Διευθυντής Τουρισμού του DCT Abu Dhabi, σημείωσε: «Η διεξαγωγή του Final Four το 2027 και το 2029 αποδεικνύει την ισχυρή σχέση του Άμπου Ντάμπι με την Euroleague Basketball, καθώς και την ανάδειξη του εμιράτου σε κέντρο του μπάσκετ για την ευρύτερη περιοχή. Η σημασία τέτοιων μεγάλων διοργανώσεων ξεπερνά τα όρια των γηπέδων, καθώς φέρνουν επενδύσεις, προσφέρουν νέες θέσεις εργασίας, ενισχύουν την τοπική αγορά και παράλληλα δίνουν κίνητρο στη νέα γενιά αθλητών και οπαδών. Αυτό το μακροπρόθεσμο όφελος για την οικονομία και την κοινωνία μας είναι που προσδίδει ουσιαστική αξία σε αυτές τις προσπάθειες».