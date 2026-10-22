Αναστέλλεται η χρηματοδότηση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης

Μπλόκο σε όλες τις κρατικές χρηματοδοτήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) έβαλε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στον απόηχο των δικαστικών ερευνών για διαφθορά που εμπλέκουν στελέχη της διοίκησης και της διαιτησίας του αθλήματος.

Παράλληλα, ο υπουργός έδωσε εντολή στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων να κάνει «φύλλο και φτερό» τα οικονομικά της Ομοσπονδίας για την τελευταία τριετία, ενώ κάλεσε και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας να διενεργήσει πλήρη διαχειριστικό και οικονομικό έλεγχο.

Αναλυτικά η σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Αθλητισμού:

«Σε συνέχεια των δυσάρεστων εξελίξεων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις καταγγελίες που διερευνώνται από τη Δικαιοσύνη και οι οποίες αφορούν σε πρόσωπα με θεσμικούς ρόλους στη διοίκηση και τη διαιτησία της Ομοσπονδίας καλαθοσφαίρισης, ο Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

Α) Αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά τις εκ του νόμου προβλεπόμενες επιχορηγήσεις προς την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης.

Β) Ζήτησε τη διενέργεια

i) έκτακτου δημοσιονομικού/διαχειριστικού ελέγχου για τα οικονομικά έτη 2024, 2025, 2026 στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ), από τη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,

ii) οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου, από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

Υπενθυμίζεται πως σε περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων, πέραν των υπολοίπων ποινικών και πειθαρχικών συνεπειών, προβλέπονται και σαφείς οικονομικές κυρώσεις στη χρηματοδότηση των αθλητικών φορέων, μέσω της ετήσιας κατανομής από το Υπουργείο Αθλητισμού των κερδών των παικτών τυχερών παιγνίων».