Eurocup: ΠΑΟΚ και Άρης για το «3 στα 3» στην 3η αγωνιστική
Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θέλουν να κάνουν το «3 στα 3» στο Eurocup, με τις δύο ελληνικές ομάδες να αγωνίζονται στις 13 και 14 Οκτωβρίου για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης.
Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει απόψε στις 19:00 τη Λιετκαμπέλις στη Λιθουανία, ενώ ο Άρης υποδέχεται αύριο στις 20:00 την ιταλική Ντερτόνα Τορτόνα στο Αλεξάνδρειο.
Πρώτος στη μάχη ο ΠΑΟΚ
Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Λιθουανία για την αναμέτρηση με τη Λιετκαμπέλις, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Ο «Δικέφαλος του βορρά» έχει ξεκινήσει με νίκες τόσο στο Eurocup όσο και στην Greek Basketball League.
Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θέλει να πάρει το διπλό στην «Kalnapilio Arena» και να παραμείνει στην κορυφή του ομίλου. Ο ΠΑΟΚ έχει μέχρι στιγμής δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια, όσες και η Μπαχτσεσεχίρ, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται στο 2-0.
Με ανεβασμένη ψυχολογία ο Άρης απέναντι στην Τορτόνα
Την Τετάρτη είναι η σειρά του Άρη να αγωνιστεί στην 3η αγωνιστική του Eurocup. Οι «κίτρινοι» υποδέχονται την Ντερτόνα Τορτόνα από την Ιταλία, με στόχο να συνεχίσουν νικηφόρα στον 1ο όμιλο.
Ο Άρης προέρχεται από την ευρεία νίκη με 88-58 επί της ΑΕΚ. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη άφησε πίσω της την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Greek Basketball League και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στο πρωτάθλημα.
Στο Eurocup, ο Άρης έχει δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες και ισοβαθμεί στην κορυφή του ομίλου με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, η οποία έχει επίσης ρεκόρ 2-0.
Το πρόγραμμα και οι βαθμολογίες των ομίλων
Στον 1ο όμιλο, εκτός από το Άρης – Ντερτόνα Τορτόνα, αύριο διεξάγονται οι αγώνες Ρίγα Ζέλι – Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα, Λε Μαν – Ροστόκ Σίγουλβς και Σαν Πάμπλο Μπούργος – Χάποελ Ιερουσαλήμ.
Στον 4ο όμιλο, σήμερα θα γίνουν επίσης οι αναμετρήσεις Μπαχτσεσεχίρ – Μανρέσα και Ρόμα Basketball – Μπάλκαν Μπότεβγκραντ. Αύριο θα αναμετρηθούν η Ουλμ με την Μπόσνα Σαράγεβο.
Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης βρίσκονται στη δεύτερη αγωνιστική τους εβδομάδα με δύο νίκες και θέλουν να διατηρήσουν το αήττητό τους στο Eurocup.
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