EuroCup: Ο ΠΑΟΚ λύγισε τη Ρόμα με 113-111 σε ματς-θρίλερ

Ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 113-111 της Ρόμα στο PAOK Sports Arena, για την 6η αγωνιστική του EuroCup, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Ο Μπεν Μουρ έδωσε τη νίκη στον Δικέφαλο με δύο καθοριστικούς πόντους λίγο πριν από τη λήξη, υπογράφοντας μια σημαντική ευρωπαϊκή επιτυχία για την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Οι δύο ομάδες πρόσφεραν ένα παιχνίδι με εντυπωσιακό επιθετικό ρυθμό, καθώς οι άμυνες δεν κατάφεραν να περιορίσουν τους αντιπάλους τους. Ο ΠΑΟΚ είχε σε εξαιρετική βραδιά τους Μπριν Ταϊρί, που σημείωσε 27 πόντους με 6/11 τρίποντα, Τζέντι Όσμαν με 25 πόντους και 12/12 βολές, αλλά και τον Μάρκους Φόστερ, ο οποίος πρόσθεσε 20 πόντους με 4/7 τρίποντα.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Μπεν Μουρ, που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 13 πόντους και 5 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Ρόμα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Νικολό Μάνιον με 18 πόντους, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Ο Ναζ Μήτρου-Λονγκ δεν αγωνίστηκε, καθώς ταλαιπωρείται από ασθένεια.

Το προβάδισμα του ΠΑΟΚ και η επιστροφή της Ρόμα

Η Ρόμα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε με 2-6, όμως ο ΠΑΟΚ αντέδρασε γρήγορα. Με πιεστική άμυνα και λύσεις από διαφορετικούς παίκτες, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση και ξέφυγαν με 18-12 στο 6’. Η διαφορά έφτασε ακόμη και στους 10 πόντους (48-38) στο 15’, με τον Ταϊρί να ευστοχεί σε τρία συνεχόμενα τρίποντα.

Οι Ιταλοί, ωστόσο, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Με πρωταγωνιστές τους Μάνιον, Ουότσον και Σιμόνοβιτς, επέστρεψαν στο παιχνίδι και μείωσαν σε 61-60 στο ημίχρονο. Στην Τρίτη περίοδο πέρασαν προσωρινά μπροστά με 68-69, πριν ο ΠΑΟΚ ανακτήσει το προβάδισμα και κλείσει το δεκάλεπτο στο 92-86.

Ο Μουρ έδωσε τη λύση στο φινάλε

Στην τέταρτη περίοδο ο Φόστερ βοήθησε τον ΠΑΟΚ να ξεφύγει με 95-86, όμως η Ρόμα επέστρεψε ξανά. Το παιχνίδι έγινε θρίλερ, με τις δύο ομάδες να ισοφαρίζουν διαδοχικά σε 106-106 και 109-109. Στο 39’, ο Σιμόνοβιτς έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους με 109-111.

Με 42 δευτερόλεπτα να απομένουν, ο Μουρ ισοφάρισε σε 111-111. Στη συνέχεια, πήρε το επιθετικό ριμπάουντ και με το καλάθι του διαμόρφωσε το τελικό 113-111, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ τη νίκη.