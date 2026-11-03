Ασημένιο μετάλλιο ο Νικόλας Παπαθεοδώρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων Dakar 2026

Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου, ανέβηκε για δεύτερη φορά στο βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων Νέων Dakar 2026 που διεξάγονται στη Σενεγάλη.O νεαρός κολυμβητής τερμάτισε στη 2η θέση στα 100μ ύπτιο και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με 55.79.

Στα 50μ ήταν πρωτοπόρος και προσπάθησε σκληρά κόντρα στον Άριελ Μουχιραχόντο από τη Νέα Ζηλανδία, αλλά ο αντίπαλός του τελικά, διπλασίασε τα χρυσά του με χρόνο 55.69. Τρίτος ανέβηκε στο βάθρο ο Πορτογάλος, Μιγκέλ Ρέις Ολιβέιρα σε 56.24.

Αυτό ήταν το δεύτερο μετάλλιο για τον Παπαθεοδώρου μετά το χάλκινο στα 100 μέτρα και τρίτο για την Ελλάδα έως τώρα στη διοργάνωση και τα τρία να προέρχονται από την κολύμβηση.

«Eίμαι πολύ χαρούμενος, δεύτερο μετάλλιο, άλλο χρώμα από το προηγούμενο. Ηταν μια καλή κούρσα, έκανα κάποια λάθη που τα πλήρωσα . Για λίγο χάθηκε η πρώτη θέση, δεν πειράζει, έχω ακόμη ένα αγώνισμα, θα πάμε για κάτι καλύτερο εκεί», δήλωσε ο Παπαθεοδώρου που θα αγωνιστεί και στα 50 μ. ύπτιο στο Ντακάρ.

O Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος έζησε από κοντά την έξοχη κούρσα του Νικόλα Παπαθεοδώρου και αμέσως μετά τον συνεχάρη θερμά για τη νέα επιτυχία.

«Ο Νικόλας Παπαθεοδώρου μας έκανε για ακόμη μία φορά υπερήφανους! Με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στην κολύμβηση στους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων στο Ντακάρ, επιβεβαίωσε το ταλέντο, τις δυνατότητες και τη σπουδαία αγωνιστική του ποιότητα.

Το γεγονός ότι αυτό είναι το δεύτερο Ολυμπιακό του μετάλλιο, μετά και την κατάκτηση του χάλκινου, κάνει την επιτυχία του ακόμη πιο ξεχωριστή. Αποδεικνύει ότι η ελληνική κολύμβηση έχει μια νέα γενιά αθλητών που μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο διεθνές στερέωμα.

Θέλω να συγχαρώ θερμά τον Νικόλα, την οικογένειά του, τους προπονητές του και όλους όσοι βρίσκονται δίπλα του σε αυτή τη διαδρομή. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή θα συνεχίσει να στηρίζει τους νέους αθλητές μας, που με τις επιτυχίες τους κρατούν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας και μας γεμίζουν αισιοδοξία για το μέλλον».

Στον τελικό των 100μ ύπτιο νεανίδων, η Ειρήνη Ζερβού τερμάτισε στην 6η θέση με χρόνο 1:03.25.