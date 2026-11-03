Ο Ατρόμητος «έσπασε» το ρόδι με τριάρα απέναντι στον Βόλο

Ο Ατρόμητος πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League, καθώς επικράτησε με 3-0 του Βόλου στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής.

Οι Σερζίνιο, Περέα και Τσαντίλας βρήκαν δίχτυα για τους γηπεδούχους, ενώ οι φιλοξενούμενοι ολοκλήρωσαν την αναμέτρηση με εννέα παίκτες, μετά τις αποβολές των Μπούρνιτς και Φουρτάδο.

Η ομάδα του Περιστερίου πήρε το πρώτο της τρίποντο στο πρωτάθλημα, λίγες ημέρες μετά την επικράτησή της με 3-1 επί του ίδιου αντιπάλου στο «Πανθεσσαλικό», για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το προβάδισμα και οι χαμένες ευκαιρίες του Βόλου

Ο Βόλος απείλησε πρώτος, μόλις στα 30 δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Το σουτ του Μπούρνιτς πέρασε ελάχιστα έξω από την εστία του Χουτεσιώτη.

Στο 27ο λεπτό, όμως, ο Ατρόμητος άνοιξε το σκορ. Ο Τσούμπερ έβγαλε εξαιρετική πάσα στον Περέα και εκείνος έστρωσε την μπάλα στον Σερζίνιο, ο οποίος την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν, αλλά δεν κατάφεραν να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες τους. Στο 33’, ο Καμπελά βρέθηκε απέναντι από τον Χουτεσιώτη, χωρίς να καταφέρει να τον νικήσει. Οκτώ λεπτά αργότερα, η απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ουρτάδο σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια χτύπησε στην πλάτη του τερματοφύλακα του Ατρομήτου.

Οι δύο αποβολές και το τελικό 3-0

Η αποβολή του Μπούρνιτς στο 50ό λεπτό, με δεύτερη κίτρινη κάρτα, δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια του Βόλου. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, ο Σιαμπάνης σταμάτησε τον Περέα σε τετ-α-τετ στο 59’.

Ο Κολομβιανός επιθετικός, ωστόσο, βρήκε τον τρόπο να σκοράρει επτά λεπτά αργότερα. Στο 66’, έπειτα από σκαφτή πάσα του Μουτουσαμί, έκανε ένα εντυπωσιακό γυριστό και έγραψε το 2-0.

Στο 80’, ο Βόλος έμεινε με εννέα παίκτες, καθώς ο Φουρτάδο αντίκρισε απευθείας κόκκινη κάρτα για χτύπημα εκτός φάσης στον Μουτουσαμί.

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Τσαντίλας στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων (90’+1’). Ο επιθετικός του Ατρομήτου εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Πνευμονίδη και με κοντινό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.