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Η συγκινητική αφιέρωση της Ρούλας Πούλιου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ
03/11/2026 16:40

Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της 45ης τελετής των Βραβείων ΠΣΑΠΠ είχε πρωταγωνίστρια τη Ρούλα Πούλιου. Η ποδοσφαιρίστρια του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε Κορυφαία Ελληνίδα Ποδοσφαιρίστρια της Α’ Εθνικής για τη σεζόν 2025-2026, όμως η παραλαβή του βραβείου της είχε έναν πολύ πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Ανεβαίνοντας στη σκηνή, δεν στάθηκε στα αγωνιστικά της επιτεύγματα. Αντίθετα, επέλεξε να αφιερώσει τη διάκριση στον αδελφό της, Φώτη, ο οποίος δίνει τη δική του δύσκολη μάχη με ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Με δάκρυα στα μάτια, η Ρούλα Πούλιου είπε λίγα λόγια που συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους:

«Θέλω να αφιερώσω το βραβείο στον αδελφό μου που δίνει μια μάχη για τη ζωή… Να του ζητήσω συγγνώμη που δεν είμαι δίπλα του».

Η εξομολόγησή της προκάλεσε έντονη συγκίνηση στην αίθουσα. Για εκείνη, η συγκεκριμένη βραδιά δεν ήταν μόνο μια σημαντική προσωπική διάκριση, αλλά και μια ευκαιρία να στείλει ένα μήνυμα αγάπης στον άνθρωπό της.

Η βράβευση ήρθε ως αναγνώριση μιας εξαιρετικής αγωνιστικής χρονιάς. Η Ελληνίδα επιθετικός είχε σημειώσει 16 γκολ την περασμένη σεζόν, συμβάλλοντας σημαντικά στην παρουσία της ομάδας της.

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