NBA: Οι Λέικερς διέλυσαν τους Χιτ με 138-117

Με ήττα επέστρεψαν οι Μαϊάμι Χιτ, καθώς έχασαν με 138-117 από τους Λος Άντζελες Λέικερς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι, όμως η εμφάνισή του δεν ήταν αρκετή για να αποτρέψει την ήττα.

Οι Χιτ προέρχονταν από δύο συνεχόμενες νίκες, αλλά δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια στο θετικό τους σερί απέναντι στην ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς. Οι Λέικερς επικράτησαν με διαφορά 21 πόντων, έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Σλοβένο γκαρντ.

Ο Ντόντσιτς πέτυχε 24 πόντους στο πρώτο ημίχρονο και έγραψε το όνομά του σε ένα ξεχωριστό στατιστικό επίτευγμα. Έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς από το 2007 που σημειώνει τουλάχιστον 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε πέντε διαδοχικούς αγώνες.

Το προηγούμενο επίτευγμα ανήκε στον Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος είχε καταφέρει κάτι αντίστοιχο πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Έτσι, ο Ντόντσιτς πρόσθεσε ακόμη μία σημαντική διάκριση στα προσωπικά του ρεκόρ.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε για να οδηγήσει τους Μαϊάμι Χιτ στη νίκη. Ο Greek Freak ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, καταγράφοντας ακόμη μία γεμάτη εμφάνιση.

Ο Έλληνας σταρ πρόσφερε και αρκετές εντυπωσιακές φάσεις, ωστόσο η προσπάθειά του δεν άλλαξε την κατάληξη της αναμέτρησης. Οι Λέικερς πήραν τη νίκη με 138-117 και οι Χιτ επέστρεψαν στα αρνητικά αποτελέσματα, μετά τις δύο προηγούμενες επιτυχίες τους.

Πηγή Βίντεο: INSTAGRAM – miamiheat