EuroCup: ΠΑΟΚ και Άρης στη μάχη της 6ης αγωνιστικής

ΠΑΟΚ και Άρης επιστρέφουν στη δράση του EuroCup για την 6η αγωνιστική της διοργάνωσης, με διαφορετικούς στόχους.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται τη Ρόμα απόψε στις 20:00, με στόχο να επιστρέψει στις νίκες. Αύριο στις 21:00, οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στο Βελιγράδι, σε ένα ντέρμπι κορυφής ανάμεσα στις δύο αήττητες ομάδες του 1ου ομίλου.

Ο ΠΑΟΚ θέλει να επιστρέψει στις νίκες απέναντι στη Ρόμα

Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι έχει μπροστά της την αναμέτρηση με την ιταλική ομάδα, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Ο ΠΑΟΚ προέρχεται από εκτός έδρας ήττα με 84-81 από την Μπαχτσεσεχίρ, για την 5η αγωνιστική, και θέλει να αφήσει πίσω του το αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει μέχρι στιγμής τρεις νίκες και δύο ήττες (3-2). Από την άλλη πλευρά, η Ρόμα μετρά δύο νίκες και τρεις ήττες (2-3), ενώ την προηγούμενη αγωνιστική ηττήθηκε στην έδρα της από την Μπόσνα Σαράγεβο με 85-80.

Ντέρμπι κορυφής για τον αήττητο Άρη στο Βελιγράδι

Μία ημέρα αργότερα, ο Άρης έχει μπροστά του μία ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ταξιδεύει στο Βελιγράδι, όπου την Τετάρτη στις 21:00 θα αντιμετωπίσει τη Χάποελ Ιερουσαλήμ στη «HALA SPORTOVA RANKO ZERAVICA».

Οι δύο ομάδες είναι οι μοναδικές που παραμένουν αήττητες στον 1ο όμιλο και θα αναμετρηθούν για την κορυφή, διεκδικώντας την έκτη νίκη τους σε ισάριθμες αγωνιστικές.

Ο Άρης προέρχεται από εντός έδρας επικράτηση με 78-73 απέναντι στην Τσεντεβίτα Ολίμπια Λιουμπλιάνα. Στην προηγούμενη αγωνιστική, η Χάποελ Ιερουσαλήμ πέρασε νικηφόρα από τη Γαλλία, επικρατώντας της Λε Μαν με 83-90.

Έτσι, οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν μπροστά τους διαφορετικές αποστολές στην 6η αγωνιστική του EuroCup, με τον ΠΑΟΚ να αναζητά την επιστροφή στις νίκες και τον Άρη να θέλει να διατηρήσει το αήττητό του.