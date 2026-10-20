EuroCup: Δύσκολες δοκιμασίες για Άρη και ΠΑΟΚ

Ο Άρης θέλει να συνεχίσει το αήττητο σερί του στο EuroCup, ενώ ο ΠΑΟΚ στοχεύει στην Τρίτη νίκη του στη διοργάνωση.

Οι «κίτρινοι» αντιμετωπίζουν τη Ροστόκ Σίγουλβς στη Γερμανία απόψε στις 21:00, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Ουλμ, αύριο στις 20:00, στην PAOK Sports Arena. Οι δύο ελληνικές ομάδες θέλουν να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς την επίτευξη των στόχων τους στην 4η αγωνιστική.

EuroCup: Για το 4/4 ο Άρης στη Γερμανία

Ο Άρης ταξιδεύει στη Γερμανία με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια στον 1ο όμιλο. Απέναντί του θα βρει τη Ροστόκ Σίγουλβς, η οποία μετρά μία νίκη και δύο ήττες.

Οι Θεσσαλονικείς προέρχονται από τη νίκη επί του Αμαρουσίου στην Greek Basketball League και θέλουν να δώσουν συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα.

Η στατιστική εικόνα δείχνει τη διαφορά των δύο ομάδων. Ο Άρης πετυχαίνει κατά μέσο όρο 89,3 πόντους ανά αγώνα και δέχεται 74. Η Ροστόκ σημειώνει 76,7 πόντους και δέχεται 87,3 κατά μέσο όρο. Παράλληλα, η ελληνική ομάδα μοιράζει 6,7 περισσότερες ασίστ ανά παιχνίδι.

Στην κορυφή του 1ου ομίλου βρίσκεται ο Άρης μαζί με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ, καθώς αμφότερες οι ομάδες έχουν ρεκόρ 3-0.

ΠΑΟΚ: Υποδέχεται την Ουλμ με στόχο την τρίτη νίκη

Οι δύο ομάδες έχουν από δύο νίκες και μία ήττα στον 4ο όμιλο και ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση μαζί με τη Λιετκαμπέλις και τη Ρόμα Basketball.

Πρώτη είναι η τουρκική Μπαχτσεσεχίρ με τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια.

Η Ουλμ διαθέτει μεγαλύτερη επιθετική παραγωγικότητα, με 96,3 πόντους ανά αγώνα, έναντι 84,7 του ΠΑΟΚ. Ωστόσο, δέχεται και περισσότερους πόντους, με μέσο όρο 92,7, την ώρα που ο «Δικέφαλος» περιορίζει τους αντιπάλους του στους 81,7.

Σημαντική είναι και η διαφορά στα λάθη. Η γερμανική ομάδα υποπίπτει σε 16 ανά αγώνα, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει μέσο όρο 11,7.