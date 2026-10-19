Η μονομαχία Ντουπλάντις-Καραλή στη Ζυρίχη υποψήφια για το βραβείο «Στιγμή της Χρονιάς»

Μια από τις πιο συγκλονιστικές και συγκινητικές στιγμές του παγκόσμιου στίβου για τη φετινή σεζόν, η επική αναμέτρηση ανάμεσα στον Μόντο Ντουπλάντις και τον Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Ζυρίχης, διεκδικεί και επίσημα διεθνή αναγνώριση. Η World Athletics συμπεριέλαβε τη σπουδαία αυτή μονομαχία στη μακρά λίστα των υποψηφιοτήτων για το νεοσύστατο βραβείο «Στιγμή της Χρονιάς» (Moment of the Year).

Ο θεσμός αυτός δημιουργήθηκε για πρώτη φορά με σκοπό να επιβραβεύσει το γεγονός εκείνο που ξεπέρασε τα στενά όρια των επιδόσεων, προσφέροντας έμπνευση και έντονα συναισθήματα στους φιλάθλους παγκοσμίως. Στον αξέχαστο εκείνο αγώνα, ο Καραλής πραγματοποίησε μια συγκλονιστική εμφάνιση καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ με άλμα στα 6,20 μ., αναγκάζοντας τον Ντουπλάντις να επιστρατεύσει την κορυφαία του φόρμα και να απαντήσει στα 6,25 μ. για να εξασφαλίσει τη νίκη. Πέρα από το αγωνιστικό μεγαλείο, η υποψηφιότητα αναδεικνύει την αυθεντική αθλητική φιλία και τον αμοιβαίο σεβασμό που επέδειξαν οι δύο αθλητές στον αγωνιστικό χώρο.

Η διαδικασία για την ανάδειξη του νικητή περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

Ψηφοφορία Κοινού: Οι φίλαθλοι μπορούν να στηρίξουν την υποψηφιότητα ψηφίζοντας μέσω της επίσημης εφαρμογής της World Athletics, με την προθεσμία να λήγει στις 26 Οκτωβρίου.

Ανακοίνωση Φιναλίστ: Η τελική λίστα (shortlist) που θα προκύψει από την προτίμηση του κοινού θα δημοσιοποιηθεί στις 3 Νοεμβρίου.

Η Τελική Κρίση: Μια ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της World Athletics θα επιλέξει τον μεγάλο νικητή ανάμεσα στους φιναλίστ.

Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί ζωντανά στη λαμπερή τελετή των World Athletics Awards, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μονακό στις 29 Νοεμβρίου.