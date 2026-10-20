ΑΕΚ: Η μεγάλη μάχη με τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Έτιχαντ»

Τη Μάντσεστερ Σίτι αντιμετωπίζει η ΑΕΚ στις 22:00, στο «Έτιχαντ», σε μία από τις δυσκολότερες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις της τελευταίας δεκαετίας.

Η Ένωση καλείται να αντιμετωπίσει την αγγλική ομάδα στην έδρα της, με τους «Πολίτες» να αναζητούν αντίδραση μετά την ήττα με 4-2 από την Παρί Σεν Ζερμέν στη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Η δυνατή Σίτι και η αναζήτηση αντίδρασης

Η Μάντσεστερ Σίτι έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Αγγλίας και τέσσερα κύπελλα την τελευταία δεκαετία, ενώ το 2023 πρόσθεσε στη συλλογή της και το Champions League. Πρόκειται για μία ομάδα με μεγάλη δυναμική, που θέλει να αφήσει πίσω της τόσο την ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν όσο και τη μέτρια εμφάνιση απέναντι στην Ίπσουιτς, την οποία νίκησε με 3-2.

Παρά τα προβλήματα και τις αλλαγές στην τεχνική ηγεσία, η ομάδα βρίσκεται στην κορυφή της Premier League, με επτά νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια και συνολικά 21 βαθμούς. Στον πάγκο βρίσκεται ο Έντσο Μαρέσκα, ενώ ο σύλλογος εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπος με το οικονομικό σκάνδαλο που τον ταλανίζει.

Οι απουσίες και το ενδεχόμενο με τον Χάαλαντ

Η απουσία του τραυματία Σεμένιο και η αμφιβολία για τη συμμετοχή του Έρλινγκ Χάαλαντ αποτελούν δύο δεδομένα που μπορεί να επηρεάσουν τα πλάνα της Σίτι. Ωστόσο, η ΑΕΚ δεν μπορεί να βασιστεί σε αυτά, καθώς οι πιθανοί αντικαταστάτες τους διαθέτουν επίσης μεγάλη ποιότητα.

Μάλιστα, ο Φιλ Φόντεν ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην κορυφή της επίθεσης, σε ρόλο «false 9». Για τους παίκτες της Σίτι, η αναμέτρηση με την ΑΕΚ αποτελεί ευκαιρία να διεκδικήσουν θέση στην ενδεκάδα και να δείξουν τις δυνατότητές τους.

Την αναμέτρηση θα διευθύνει ο Γάλλος διαιτητής Βιλί Ντελαζό.