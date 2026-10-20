Super League: Θα «πρασινίσει» το Πανθεσσαλικό

Πράσινη φρενίτιδα κυριαχεί για τον αγώνα του τριφυλλιού με την ομάδα της Μαγνησίας στο Πανθεσσαλικό για την 8η αγωνιστική της Super League. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού «εξαφάνισαν» μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες τα 9.000 εισιτήρια που είχε ζητήσει η διοίκηση των πρασίνων.

Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή 25/10 στις 18:00.

Η παρουσία του Παναθηναϊκού στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League έχει φέρει ενθουσιασμό στους πράσινους φιλάθλους.

Το γεγονός αυτό ανάγκασε τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ξεκινήσουν διαδικασίες για να εξασφαλίσουν ακόμα 5.000 εισιτήρια για το ματς με το Βόλο, με στόχο να κάνουν το Πανθεσσαλικό ένα «μικρό ΟΑΚΑ».

Η ζήτηση είναι τεράστια και το νέο πακέτο εισιτηρίων αναμένεται να «κάνει φτερά».

Η ατμόσφαιρα αναμένεται ιδιαίτερα εκρηκτική για ένα εκτός έδρας ματς.