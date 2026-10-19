Στα πιτς ο Κώστας Φορτούνης για 10 μέρες

Αν και ο Ολυμπιακός μπορεί να κατάφερε να φύγει χωρίς απώλειες από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, η αναμέτρηση άφησε ένα νέο σημαντικό πρόβλημα.

Ο Κώστας Φορτούνης, κατά την διάρκεια του αγώνα, ένιωσε ενοχλήσεις και δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το παιχνίδι. Την θέση του χρειάστηκε να πάρει ο Ζέλσον Μάρτινς πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Έλληνας μεσοεπιθετικός αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου δέκα ημέρες.Φαίνεται ότι οι ενοχλήσεις που ένιωσε, εκτός απροόπτου, θα τον κρατήσουν εκτός παιχνιδιού για τις τρεις επόμενες αναμετρήσεις των «ερυθρόλευκων».

Συγκεκριμένα, ο Φορτούνης αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με τη Σπάρτα Πράγας την ερχόμενη Πέμπτη, την αναμέτρηση με την Καλαμάτα την Κυριακή και το ματς Κυπέλλου με τη Μαρκό την επόμενη Τετάρτη.

Ο μεσοεπιθετικός αναμένεται να γυρίσει στο γήπεδο στο παιχνίδι πρωταθλήματος με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.