Η Εθνική ανδρών στην ελίτ του παγκόσμιου βόλεϊ- 21 χρόνια μετά

Ιστορικές στιγμές βιώνει η Εθνική ομάδα βόλεϊ Ανδρών, που επιστρέφει στην παγκόσμια σκηνή για πρώτη φορά μετά το 2006. Μετά την εξαιρετική πορεία και την 11η θέση στο EuroVolley, η ομάδα του Κώστα Χριστοφιδέλη, κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027, το οποίο θα διεξαχθεί στην Πολωνία. Η Εθνική μας θα βρεθεί ανάμεσα στις 32 κορυφαίες εθνικές του κόσμου.

Η Ελλάδα ολοκλήρωσε τη διαδικασία πρόκρισης στην 21η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, κατακτώντας μία από τις 15 θέσεις που δόθηκαν μέσω του παγκοσμίου ράνκινγκ.

Από τα πέντε ηπειρωτικά πρωταθλήματα προκρίθηκαν άλλες 15 ομάδες, τρεις από κάθε ηπειρωτικό πρωτάθλημα:

Ευρώπη (CEV): Γαλλία, Σλοβενία, Φινλανδία

Ασία (AVC): Ιαπωνία, Ιράν, Νότια Κορέα

NORCECA: ΗΠΑ, Καναδάς, Κούβα

Νότια Αμερική (CSV): Βραζιλία, Αργεντινή, Χιλή

Αφρική (CAVB): Τυνησία, Καμερούν, Αλγερία

Οι υπόλοιπες 15 χώρες που πήραν την πρόκριση προέκυψαν από την παγκόσμια κατάταξη:

Βουλγαρία

Γερμανία

Ουκρανία

Βέλγιο

Τουρκία

Σερβία

Τσεχία

ΕΛΛΑΔΑ

Ρουμανία

Ολλανδία

Μεξικό

Πουέρτο Ρίκο

Δανία

Αίγυπτος

Εσθονία