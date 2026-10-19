LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Το Σόι σου (Ε)

Το Σόι σου (Ε)

20:00
ALPHA NEWS

Εκτός γηπέδου για 2,5 μήνες ο Ουναΐ

Σοκ στον Παναθηναϊκό
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
19/10/2026 17:46
Εκτός γηπέδου για 2,5 μήνες ο Ουναΐ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: @azzedine_ounahi- INSTAGRAM

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να νίκησε 5-1 τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα, αλλά το “τριφύλλι” έχει να αντιμετωπίσει μία πρόκληση, καθώς χάνει για 2,5 μήνες τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός διεθνής μέσος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ μετά από επαφή με αντίπαλο και μεταφέρθηκε με ειδικό αμαξίδιο στο ιατρείο του γηπέδου. Ο Ουναΐ όταν τραυματίστηκε, έδειξε να πονάει πάρα πολύ.

Η κλινική του εικόνα επιβεβαίωσε τον έντονο πόνο του και έδειχνε ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό και οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» να προβλέπεται με το νέο έτος.

 

Κάντε εγγραφή στο κανάλι του Alpha News στο YouTube

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης