Εκτός γηπέδου για 2,5 μήνες ο Ουναΐ

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να νίκησε 5-1 τον Αστέρα Τρίπολης για το πρωτάθλημα, αλλά το “τριφύλλι” έχει να αντιμετωπίσει μία πρόκληση, καθώς χάνει για 2,5 μήνες τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο Μαροκινός διεθνής μέσος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο του ΟΑΚΑ μετά από επαφή με αντίπαλο και μεταφέρθηκε με ειδικό αμαξίδιο στο ιατρείο του γηπέδου. Ο Ουναΐ όταν τραυματίστηκε, έδειξε να πονάει πάρα πολύ.

Η κλινική του εικόνα επιβεβαίωσε τον έντονο πόνο του και έδειχνε ότι δεν πρόκειται για κάτι απλό και οι αρχικοί φόβοι επιβεβαιώθηκαν. Η μαγνητική, στην οποία υποβλήθηκε, επιβεβαίωσε ότι υπάρχει θλάση βαριάς μορφής στον δικέφαλο του δεξιού ποδιού, με αποτέλεσμα η επιστροφή του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των «πράσινων» να προβλέπεται με το νέο έτος.